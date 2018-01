An Selbstvertrauen hat es Nabil Bentaleb noch nie gemangelt, und das hat auch in zehn Wochen Verletzungspause nicht nachgelassen.

Kaum ist der algerische Nationalspieler bei Schalke 04 wieder fit, sagt er: “Ich fühle mich wie ein Leader auf dem Platz, ich werde mich niemals verstecken.” Um Missverständnissen vorzubeugen: Als Anführer ist Bentaleb vor eineinhalb Jahren auch von den Tottenham Hotspurs geholt worden, aber in der Hinrunde hat sich gezeigt, dass Schalke auch ohne ihn erfolgreich sein kann. Jetzt will er seine alte Rolle zurück.

Vor der Saison gab es kein Planspiel und keine Schalker Wunschelf, in der Nabil Bentaleb nicht eine zentrale Rolle einnahm. Doch dann kam er nur auf sechs Bundesligaeinsätze, in denen er drei Elfmeter verwandelte - dann bremste ihn eine hartnäckige Schambeinentzündung aus. “Das erste Mal habe ich es beim Spiel gegen Bayern gefühlt”, sagt der 23-Jährige heute - das war am fünften Spieltag. “Danach ging es wieder besser, aber nach dem Spiel gegen Wolfsburg kehrten die Schmerzen zurück.” Schalke zog den Mittelfeldspieler ab November aus dem Verkehr, damit die Verletzung richtig ausheilen konnte. Jetzt ist er wieder auf dem Damm, Bentaleb meldet selbstbewusst: “Ich fühle mich großartig im Moment, physisch und mental.” Und es gibt keinen Zweifel, dass er das jetzt auch wieder zeigen will.

Bentaleb glaubt, dass es von Vorteil ist, in ein Team zurückzukehren, das gewinnt und erfolgreich ist - so wie Schalke in der Hinrunde. Nur haben sich andere während seiner Abwesenheit dort profiliert, wo auch der algerische Mittelfeldspieler zum Einsatz kommt: Allen voran Max Meyer auf der Sechs, aber auch Weston McKennie auf der Acht. Und demnächst soll ja auch Leon Goretzka wieder fit sein. Was aber für Bentaleb spricht: Während die Verträge von Meyer und Goretzka im Sommer auslaufen, ist er bis 2021 an Schalke gebunden. Mit ihm kann Schalke noch lange planen.

An guten Tagen ist Bentaleb einer, der scharfe Pässe in die Tiefe spielen kann wie kein anderer auf Schalke. An schlechten Tagen bleiben diese Pässe freilich auch mal in des Gegners Beinen hängen, und man sagt Trainer Domenico Tedesco nach, dass er davon nicht besonders begeistert sein soll. Es würde zu weit gehen, daraus etwas Negatives abzuleiten - am Freitag beim Training in Benidorm etwa spendete Tedesco nach einem gelungenen Spielzug einmal Bentaleb explizit Applaus und rief über den Platz: “Super gespielt, Jungs. Bravo, Nabil.” Aber Bentaleb muss das richtige Maß zwischen Risiko und einem guten Mannschaftsspiel finden. Er selbst sieht das nicht als problematisch an.

Wenn es nach Bentaleb geht, dann wird das schon beim ersten Rückrundenspiel in einer Woche in Leipzig der Fall sein. Als er am Freitag gefragt wurde, ob es realistisch sei, nach der langen Verletzungspause beim Spiel in Leipzig schon wieder bei 100 Prozent zu sein, entgegnete Bentaleb: “Nein!”. Um dann nach einer kurzen Pause zu antworten: “Es ist realistisch, dass ich zu 200 Prozent fit bin. Meine Werte sind sogar besser als vor der Saison.”

An Selbstbewusstsein fehlt es ihm nicht...