Eines bleibt den vier Talenten aus der Knappenschmiede, die im Trainingslager in Benidorm bei den Profis vorspielen dürfen, nicht erspart: Das Vorsingen.

“Wir haben ja so ein Ritual, dass alle neuen Spieler bei uns einmal vor der Mannschaft singen müssen”, berichtet Ralf Fährmann und kündigt in seiner Rolle als Kapitän an: “Dafür werde ich sorgen, dass die vier Jungs das hier auch machen.”

Die vier Jungs: Das sind Außenverteidiger Lennart Czyborra, Mittelfeldspieler Jannis Kübler und Stürmer Florian Krüger aus der U19 sowie der defensive Mittelfeldspieler Patryk Dragon aus der U23. Sie haben sich den Schnupperkurs in Benidorm verdient, weil sie in der Hinrunde mit guten Leistungen in ihren U-Mannschaften auf sich aufmerksam gemacht haben. Cheftrainer Domenico Tedesco und sein Assistent Peter Perchtold versuchen möglichst oft, sich die Spiele der U19 oder U23 selbst anzusehen, um nach Talenten zu fischen. So ist zum Beispiel der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Patryk Dragon in ihr Visier geraten. Sportdirektor Axel Schuster berichtet: “Domenico hat ihn in der U23 gesehen, und da ist er ihm positiv aufgefallen.” Was ja in dieser Mannschaft nach dem Abstieg in die Oberliga nicht ganz einfach ist. Dragon durfte auch schon vor der Winterpause mit den Profis trainieren und wirkt auch hier in Benidorm selbstbewusst und präsent.

Die drei Talente aus der U19 wurden “in Absprache mit Norbert Elgert ausgesucht” (Schuster). Zum einen ging es darum, vakante Positionen für Trainingsformen zu besetzen - das sprach etwa auch für Linksverteidiger Czyborra. Aber oberstes Kriterium war die Leistung: Elgert habe signalisiert, “dass sie es verdient haben”. Kübler, vor einem Jahr aus Karlsruhe gekommen, ist der Kapitän der U19. Der Ex-Magdeburger Krüger ist ein typischer Mittelstürmer, war aber lange verletzt. Elgert hat seinem Trio mit auf den Weg nach Spanien gegeben, dass sie sich bei den Profis demütig verhalten, aber zugleich auch mutig ihre Qualitäten zeigen sollen.

Und das ist offenbar gelungen, nur Jannis Kübler hatte etwas Pech, weil er sich im Training leicht verletzte. Cheftrainer Domenico Tedesco konzentriert sich bei seiner Spielersichtung nicht nur auf die externen Neuzugänge, sondern er sagt: “Wir haben ja auch noch die jungen Spieler aus der U19 und Paddy aus der U23 - und die machen es richtig gut.”