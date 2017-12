Der BSV Schüren steht in der Landesliga 3 Westfalen auf einem guten dritten Tabellenplatz. Und für Trainer Dimitrios Kalpakidis ist ganz klar: Es soll eine Liga höher gehen.

Zumal die Tabelle noch nicht ganz aussagekräftig ist, da es einige Nachholspiele in der Liga gibt. Und in Bezug auf den Konkurrenten SSV Buer können die Schürener durchaus noch Punkte und damit einen Platz gut machen.

Dimitrios Kalpakidis, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Wir sind auf einem guten Weg. Und wenn man bedenkt, dass wir ein paar Langzeitverletzte mit durch die Hinrunde geschleppt haben, die wir kompensieren mussten, und wir trotzdem auf dem dritten Platz stehen, ist das ein gutes Resultat. Zumal der Start mit zwei Niederlagen sehr verkorkst war, danach gab es eine Siegesserie, wieder zwei Niederlagen und erneut eine Serie. Aber ich gewinne oder verliere lieber als fünf Mal unentschieden zu spielen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, wir haben uns mit Alexander Schwarz und Haris Balihodzic von Arminia Marten verstärkt. Die passen gut ins Team und werden uns in der Rückrunde ganz sicher weiterhelfen. Mit ihnen hoffen wir auf eine bessere Rückrunde.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen aufsteigen. Wir sind in Reichweite, Buer und Horst sind nicht weit weg. In der Rückrunde werden wieder alle an Bord sein, also hoffen wir, dass die Punktausbeute etwas besser ausfällt als bislang. Dafür müssen wir aber noch mehr arbeiten. Manchmal haben die Jungs heutzutage nicht immer die richtige Einstellung. Die Trainingsbeteiligung hat zum Ende der Hinrunde etwas abgenommen. Das sollte besser werden, denn sonst klappt das mit dem Aufstieg nicht. Das muss man auch so deutlich sagen.

Wann beginnt die Vorbereitung?

Wir trainieren eigentlich durch. Die Jungs hatten vor Weihnachten schon ein bisschen frei. Da einige Spiele ausgefallen sind, konnten wir uns darauf einstellen. Aber die Hallenstadtmeisterschaften in Dortmund stehen an, wir werden etwas in der Halle trainieren. Und am 10. Februar geht es ja dann auch schon mit dem ersten Nachholspiel los.