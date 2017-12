Die Mannschaft von Trainer Holger Siska besiegt den VfL Kemminghausen mit 4:1. Doppelpack von Moritz.

Zumindest bis Sonntag führt die SSV Buer die Tabelle in der Fußball-Landesliga an – einen Punkt vor dem SV Horst 08, der zwei Spiele weniger absolviert hat. „Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber das war nicht unser eigentliches Ziel“, teilte Trainer Holger Siska nach dem 4:1-Sieg gegen den VfL Kemminghausen mit. „Unser Ziel war es, die Erfolgsserie weiterleben zu lassen.“

Fünfter Sieg in Folge

Das ist seiner Mannschaft in der letzten Partie vor Weihnachten gelungen. Sie feierte den fünften Sieg hintereinander, tat sich dabei aber lange Zeit schwer, auch wenn man das bei diesem klaren Ergebnis nicht vermuten würde. Holger Siska war jedenfalls mit der ersten Halbzeit ganz und gar nicht zufrieden. „Wir haben sehr fahrig und nicht konsequent genug agiert“, meinte er.

Nachdem Mike Rogowski in der Anfangsphase zweimal knapp vorbeigezielt und eine mögliche frühe Führung verpasst hatte, waren es die Gäste aus Dortmund, die nach 22 Minuten durch Alexander Stärk mit 1:0 in Front zogen. Er nutzte einen individuellen Fehler in der Abwehr der SSV Buer. „In dieser Phase haben wir in einigen Situationen ohnehin schlecht verteidigt“, merkte Holger Siska kritisch an.

Ein Doppelschlag sorgte für die Wende. Nach einer Kombination über Julian Hellmich, Marvin Sell und Mike Rogowski war Enes Aldirmaz zur Stelle und glich zum 1:1 aus (31.). Und unmittelbar danach traf Jan Trampe zum 2:1, ebenfalls nach Vorarbeit von Julian Hellmich (32.). „Das ist unser großes Plus“, so Holger Siska. „Wir brauchen nicht viele Chancen, um unsere Tore zu machen.“ Nach der Pause wurden die Rothosen auch spielerisch besser. Nach einer Flanke von Jan Trampe traf Daniel Moritz mit dem Kopf zum 3:1 (63.). Daniel Moritz war es auch, der nach Vorarbeit von Mike Rogowski und Julian Hellmich für den 4:1-Endstand sorgte (73.). Zwischendurch sah ein Gäste-Akteur die Gelb-Rote Karte (65.).

Am Ende war auch Holger Siska zufrieden. „Grundsätzlich ist Fußball ein Ergebnissport“, stellte er fest. „Man muss nicht immer ein Feuerwerk abbrennen.“