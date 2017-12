Der Solidaritätsbrief des SC Westfalia Herne und der Stadt Herne an die Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Dortmund findet prominente Unterstützer.

Hans Tilkowski hatte zum Wochenende hin gute Nachrichten im Gepäck, als er Hernes Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda in dessen Büro besuchte: der von Westfalia Herne und der Stadt Herne gemeinsam verfasste Solidaritätsbrief mit der Bitte um Unterstützung des Traditionsvereins sei von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wohlwollend aufgenommen worden – auch, weil sich Vize-Weltmeister (1966) Tilkowski persönlich dafür eingesetzt hatte.

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, so Tilkowski, habe sich zu einem „Solidaritätsspiel“ BVB gegen Westfalia bereit erklärt. „Es gibt sie noch, die Solidarität im Ruhrgebiet“, freute sich Dr. Frank Dudda über die Unterstützung und dankte auch in Richtung VfL Bochum und dessen Sportvorstand Christian Hochstätter. Der Zweitligist VfL will ebenfalls helfen. Wie genau und wann das geplante Spiel stattfindet, darüber müssen nun noch die Verantwortlichen des BVB und die Vertreter der Westfalia um den Vorsitzenden Sascha Loch übereinkommen.

Der ehemalige Nationaltorwart Hans Tilkowski spielte zwischen 1963 und 1967 für Borussia Dortmund und war zuvor -1955 bis 1962 - für Westfalia Herne aktiv.

Gegenüber RevierSport erklärt Sascha Loch, erster Vorsitzender der Westfalia: "Diese Nachricht hat uns wirklich sehr gefreut. Wir warten jetzt auf eine schriftliche Bestätigung seitens des BVB. Danach werden wir schauen müssen, wann und wo wir dieses tolle Freundschaftsspiel über die Bühne bringen können. Es ist toll zu sehen, wenn der Ruhrpott zusammenhält." Loch ergänzt: "Ich habe gehört, dass sich Schalkes Sportvorstand Christian Heidel auch bei unserem Oberbürgermeister gemeldet haben soll. So eine Kontaktaufnahme macht Hoffnung. Vielleicht gelingt es uns auch noch im Sommer 2018 gegen Schalke zu spielen."

Die Westfalia ist in finanzielle Nöte geraten, weil sie in dieser Saison "heimatlos" ist.