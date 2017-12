Und es geht schon wieder los: Bereits am frühen Dienstagnachmittag wurde das erste Regionalligaspiel für den anstehenden 21. Spieltag abgesagt.

Das Traditionsduell zwischen dem Wuppertaler SV und der SG Wattenscheid 09 kann nicht stattfinden. Aufgrund des Schnees im Stadion am Zoo ist an ein Fußballspiel an der Hubertusallee nicht zu denken.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.