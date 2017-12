Der Wintereinbruch mit heftigen Schneefällen hat Hernes Fußballern gerade ein freies Wochenende beschert. Für etliche Mannschaften, darunter fast alle A-Kreisligisten, ist das Fußballjahr damit beendet.

In Oberliga, Landesliga und Bezirksliga, allesamt 18-er Staffeln, ist für nächsten Sonntag hingegen der erste Rückrundenspieltag angesetzt, in der Kreisliga B sollen die ausgefallenen Partien nachgeholt werden – sofern es Wetter und Platzbeschaffenheit zulassen.

Als erste höherklassige heimische Mannschaft hat sich der DSC Wanne-Eickel in die Winterpause verabschiedet. Obwohl die Flossbach-Elf sich die Herbstmeisterschaft in der Westfalenliga 2 gesichert hat, überwintert sie nicht als Spitzenreiter. Der Grund: Während der DSC die am 3. Dezember ausgefallene Partie in Iserlohn erst im Februar austrägt, hat Concordia Wiemelhausen seine Begegnung des 16. Spieltags gegen die SpVg Olpe bereits am Donnerstag nachgeholt und den DSC durch einen 2:1-Sieg wieder vom ersten Platz verdrängt. „Für mich spielt das keine Rolle“, freut sich Holger Flossbach auch als Trainer des aktuellen Tabellenzweiten auf ein paar fußballfreie Wochen und seinen Skiurlaub. „Herbstmeister zu werden, war ja ganz angenehm. Aber wir wissen, dass wir noch 15 Endspiele vor der Brust haben und dass Wanne-Eickel wie ein Magnet ist für außergewöhnliche Leistungen des Gegners.“

Bereits am Samstag war klar, dass nach der Partie in Iserlohn auch das Heimspiel gegen YEG Hassel ausfallen würde. Staffelleiter Alfred Link setzte den kompletten Spieltag ab und verzichtete auch darauf, den kommenden Sonntag für Nachholspiele zu nutzen. Aus Flossbachs Sicht macht das absolut Sinn. „Das kommt den Wünschen vieler Vereine entgegen, weil manche Spieler schon Urlaub gebucht haben.“ Er selbst hätte es bevorzugt, nach dem 3:0-Sieg im Ligagipfel bei Concordia Wiemelhausen im Rhythmus zu bleiben und auch die beiden letzten Spiele bis Weihnachten noch durchzuziehen. „Aber nachdem wir jetzt vier Wochen nicht gespielt haben, wäre es keine gute Idee, am Sonntag nochmal aufzulaufen.“

Also hat er seinen Jungs bereits frohe Weihnachten gewünscht und sie in die Pause geschickt. Die wird allerdings um anderthalb Wochen kürzer ausfallen, als zunächst geplant. Weil beide Nachholspiele vor der planmäßigen Saisonfortsetzung am 25. Februar ausgetragen werden sollen, wird Holger Flossbach seine Mannschaft statt am 14. Januar bereits am 4. Januar zum ersten Training bitten. Den „Mitternachtscup“ in Herten, für Flossbach ein nettes Event, bestreiten die Wanner auch dieses Jahr „aus der kalten Hose“.

Genauso handhabt es auch Oberligist Westfalia Herne, für den das erfolgreiche Fußballjahr 2017 überraschend am Montag ebenfalls vorzeitig endete. Der Rückrundenauftakt gegen die TSG Sprockhövel wurde bereits abgesagt, weil der Platz in Bövinghausen weder am Sonntag noch am Samstag zur Verfügung steht. „Und den Freitagabend können wir wirklich niemandem mehr zumuten“, meint Trainer Christian Knappmann nach den Erfahrungen der letzten Woche. 20 Kilometer Anfahrt durch den dichten Dortmunder Berufsverkehr werde sich kaum ein Fan ein zweites Mal antun, um beim Schein der Trainingsfunzeln, Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt, dem Treiben auf dem Kunstrasen zuzuschauen.

„Ich gehe aber davon aus, dass der ganze Spieltag abgesetzt wird“, sagt Knappmann mit Blick auf die Wetterprognose. Dann würden im neuen Jahr zwei komplette Oberliga-Spieltage nachgeholt werden müssen. Trotzdem bleibt der Coach bei seinem Plan, das Training am 4. Januar wieder aufzunehmen. Für Montagabend hatte er noch eine Soccer-Halle gebucht, um das Aufstiegsjahr mit einer Spaßeinheit ausklingen zu lassen. Dann ist erstmal Schluss mit lustig – bis man sich beim Mitternachtscup am 29. Dezember wieder sieht.