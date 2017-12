Schalkes spanischer Profi Coke steht nach Informationen von Radio Marca in der Winterpause vor einem Wechsel zu UD Levante aus der Primera Division.

Angeblich bestehe bereits Einigkeit zwischen dem Spieler und dem Klub über einen Transfer. Der 30 Jahre alte Coke kann Schalke in der Winterpause verlassen, weil es seine Stammposition als rechter Außenverteidiger im System von Trainer Domenico Tedesco nicht gibt – Schalke will ihm keine Steine in den Weg legen. In seinem ersten Jahr auf Schalke wurde Coke durch einen Kreuzbandriss zurückgeworfen. Coke war als Kapitän des FC Sevilla 2016 aus La Liga in die Bundesliga gewechselt: Mit Sevilla gewann er dreimal die Europa League.