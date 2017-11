Das Verfolgerduell in der Oberliga Westfalen zwischen dem ASC 09 Dortmund und Westfalia Herne kann stattfinden. Allerdings nicht auf gewohntem Untergrund.

Die gute Nachricht: Das Verfolgerduell in der Oberliga Westfalen zwischen dem ASC 09 Dortmund und Westfalia Herne findet am Sonntag trotz der zahlreichen Regenfälle der vergangenen Tage auf jeden Fall statt. Die schlechte Nachricht: Die Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten und dem Tabellenachten wird nicht wie gewohnt im Waldstadion an der Schwerter Straße ausgetragen.

Weil der Rasenplatz dort aufgeweicht und derzeit unbespielbar ist, wurde die Partie kurzerhand in das Emscherstadion verlegt, das normalerweise von der ASC-Jugend genutzt wird. Dort wird auf dem neuen Kunstrasen gespielt. Anstoß an der Schweizer Allee ist um 14.30 Uhr. Für beide Mannschaften geht es darum, den Anschluss an Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn zu halten oder herzustellen. Der ASC 09 Dortmund und Westfalia Herne liegen nur drei Punkte auseinander.