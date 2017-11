Seit einer guten Woche hat der SV Westfalia Rhynern einen neuen Trainer. Torsten Garbe ist der neue Chef beim Regionalliga-Schlusslicht.

Der 39-jährige A-Lizenzinhaber dürfte nur den Wenigsten bekannt sein. Garbe arbeitete die letzten sechs Jahre beim SV Hüsten 09 und ist im Hochsauerlandkreis im Jahr 2013 sogar zum Trainer des Jahres gewählt worden. Einen Abstieg und zwei Aufstiege hat der Lehrer für Sport und Erdkunde mit dem SV Hüsten 09 vorzuweisen.

In Rhynern soll Garbe das Unmögliche realisieren und den Aufsteiger, der nur sechs Punkte auf dem Konto hat, in der Regionalliga halten. Wir haben uns mit dem neuen Coach der Westfalia unterhalten.

Torsten Garbe, wie reagiert ein Landesliga-Trainer, wenn ein Anruf eines Regionalligisten erfolgt?

(lacht) Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Das ist schon eine große Anerkennung. Wir hatten schon im Sommer Kontakt. Ich war mit Holger Wortmann im Gespräch, letztendlich fiel die Wahl auf Wortmann. Jetzt hat es geklappt.

Haben Sie vielleicht kürz überlegt, Rhynern abzusagen. Im Sommer fiel die Wahl ja, wie Sie sagen, auf Wortmann...

Ich glaube nicht, dass ein Landesliga-Trainer in der Situation ist einem Regionalligisten abzusagen. Falscher Stolz ist nicht so mein Ding. Ich freue mich einfach, jetzt bei der Westfalia zu sein.

Was sind die größten Unterschiede zwischen Ihrem Ex-Klub und Westfalia?

Ich habe natürlich jetzt eine viel größere Qualität im Kader. Zwischen der Regional- und Landesliga liegen im Westfalen-Bereich drei Ligen. Das ist natürlich auch ein Qualitätssprung, wenn man das Spielermaterial betrachtet. Zudem habe ich schon in den ersten Tagen bemerkt, dass die Westfalia natürlich auch im organisatorischen Bereich besser und breiter aufgestellt ist. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten.

Welche denn?

Beides sind familiär geführte Vereine, die mit finanziell begrenzten Mitteln auskommen müssen. Wir sind beispielsweise in einem Jahr aus der Landesliga abgestiegen, als Hüsten sparen musste, weil eine neue Anlage gebaut wurde. Ein Jahr später sind wir mit der exakt gleichen Mannschaft wieder aufgestiegen. Das sind so Dinge, die Vereine ausmachen. Ich glaube, dass das auch in Rhynern möglich ist.

Für wie wahrscheinlich halten Sie noch den Klassenerhalt?

Wir glauben daran. Es sind noch viele Spiele zu absolvieren. Wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sieht man zum Beispiel, dass Uerdingen nur ein Tor mehr als Rhynern geschossen hat. Aber die Gegentor-Anzahl ist natürlich eine andere. Da müssen wir ansetzen, dann werden wir auch punkten. Am Samstag spielen wir in Erndtebrück. Das ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel, welches wir positiv bestreiten wollen.