Das strittige Aufstiegsmodell in der Regionalliga soll abgeschafft werden. Vieles spricht für ein Modell, bei dem die Regionalliga West profitiert. Das bestätigt auch der DFB-Präsident.

Es wurde viel diskutiert am Montag Abend in Duisburg. Der DFB hatte zu einer Versammlung in die Wedau-Arena geladen, um die Delegierten der westdeutschen Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen zu informieren. Nicht nur über die neue Akademie, die unter anderem von Projekt-Leiter Oliver Bierhoff mitgestaltet wird. Sondern auch über die vieldiskutierte Regionalligareform. Es gibt ein favorisiertes Modell, das am Freitag (08. Dezember) auf dem DFB-Bundestag den Zuschlag erhalten soll.

Grindel spricht sich für ein Modell aus

Das Modell sieht dabei vor, dass es weiterhin bei fünf Regionalligen bleibt. Die Meister der Regionalliga West und Südwest bekommen einen festen Aufstiegsplatz, die Titelträger aus den anderen drei Ligen spielen zwei weitere Aufsteiger aus. Aus Kreisen des FVN (Fußballverband Niederrhein) ist zu vernehmen, dass die Delegierten dieses Modell unterstützen werden. Auf Nachfrage bekundet auch DFB-Präsident Reinhard Grindel, „dass eine Menge dafür spricht, dass die leistungsstarken Regionalligen West und Süd-West ihr eigenes Aufstiegsrecht erhalten.“

Ein wichtiger Faktor dürfte hierbei ein Antrag sein, der am vergangenen Donnerstag eingereicht wurde und sich damit beschäftigt, nach welchen Kriterien die Reform zugeschnitten wird, falls es zu einer viergleisigen Regionalliga kommen sollte. In diesem wird gefordert, dass mindestens 20 Prozent aller Herrenmannschaften in den jeweiligen Bereichen spielen müssen. Bei einer bundesweiten Zahl von 55.000 Teams ergibt sich eine Größenordnung von 11.000 pro Region. Diese Anzahl wäre sowohl im Süd-Westen (16.500) als auch im Westen (12.500) gegeben - nicht aber in den Regionalligen Nord, Nord-Ost und Bayern.

Bei diesem Konzept müssten diese drei also zu zwei Ligen zugeschnitten werden. Dies würde geographisch zwangsläufig den Nord-Osten betreffen - und da dieser bereits offensiv bekundete, sich nicht aufteilen zu lassen, dürfte, falls dieser Antrag angenommen wird, ein Domino-Effekt ausgelöst werden. Eine viergleisige Regionalliga wäre mit einem Schlag vom Tisch. „Ich denke, dass dieser Antrag eine gute Chance hat, eine Mehrheit zu bekommen“, sagt Grindel.

Eines ist dem DFB-Präsidenten hierbei besonders wichtig: Ein Kompromiss, den alle Beteiligten vertreten können. „Wenn man dem Slogan 'Meister müssen aufsteigen' nicht folgen und seine Regionalliga erhalten möchte, dann muss man das auch offensiv sagen“, erklärt Grindel und ergänzt: „Wir werden dann einen anderen Weg finden, die Aufsteiger zu ermitteln. Aber es kann nicht sein, dass eine Regionalliga sagt, dass sie kein viergleisiges Ligensystem will, es gleichzeitig aber dennoch nicht gut findet, dass weiterhin nicht alle Meister aufsteigen. Das wäre nicht in Ordnung.“

Regionalliga West profitiert

In den Gesprächen wird vor allem eines deutlich: Der Wunsch nach mehr Aufsteigern in die 3. Liga ist enorm. In Zukunft sollen es vier werden. Die drei Relegationsspiele um den Aufstieg dürften der Vergangenheit angehören. Dennoch soll es bei einer fünfgleisigen Regionalliga bleiben. Heißt: Nicht alle Aufsteiger steigen automatisch auf, einer wird auf der Strecke bleiben. Zumindest die Regionalliga West und Süd-West werden aber aller Voraussicht nach in Zukunft einen festen Aufstiegsplatz erhalten.