Am Montag feierte BVB-Superstürmer Youssoufa Moukoko seinen 13. Geburtstag. Am Wochenende machte er dann das, was er am besten kann. Er traf in der U17-Bundesliga.

Beim 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf erzielte er vor der Pause das 1:0. Nach dem Wechsel glichen die Fortunen in Minute 51 durch Daniel Kamkam Kyerewaa überraschend aus, aber eine Minute später war Moukoko erneut zur Stelle - 2:1. Malte Wengerowski machte nach 64 Minuten alles klar. Der Sieg gegen Düsseldorf war für die Borussen ein Meilenstein auf dem Weg zur U17-Meisterschaft. Denn durch den 13. Sieg im 14. Spiel ziehen die Dortmunder an der Spitze allen anderen Teams davon. Denn bisher gab es nur gegen Schalke eine Punkteteilung. 4:4 trennten sich die beiden Nachwuchsteams im einem irren Derby. Doch von dieser Form ist Schalke etwas entfernt. Die Knappen waren bis vor einer Woche der einzige ernsthafte Konkurrent des BVB. Doch die Königsblauen verloren vor einer Woche zuhause gegen Münster. Und am Samstag mussten sie sich bei der Bielefelder Arminia mit einem 2:2 begnügen. Bielefeld ging nach 13 Minuten durch Lukas Ayyildiz in Führung, Schalke glich eine Minute später durch einen Elfmeter von Rene Biskup aus. Nach der Pause gelang erneut den Hausherren die Führung - Mervin Kalac traf nach 56 Minuten zum 2:1. Schalke konnte erneut ausgleichen - diesmal durch Til Cedric Busemann, doch mehr als das 2:2 wollte nicht mehr gelingen. Die Konsequenz: Der BVB hat nach dem 14. Spieltag bereits sieben Punkte Vorsprung vor den Schalkern - zudem das eindeutig bessere Torverhältnis. 54 Treffer hat der BVB bereits erzielt. 26 davon gehen auf das Konto von Moukoko, der in dieser Liga derzeit nicht zu stoppen ist. Das nächste Team, das es versuchen wird, ist am kommenden Wochenende (Sonntag, 3. Dezember, 11 Uhr) SG Unterrath. Schalke spielt zuhause gegen den VfL Bochum, dies bereits am Samstag (2.12., 11 Uhr).

