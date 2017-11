Der SC Westfalia Herne reist am Freitagabend (19.15 Uhr) nur wenige Kilometer zum Nachbarn SV Sodingen. Das Kreispokal-Viertelfinale steht auf dem Programm.

Wir haben uns vor dem Herner Lokalderby mit Westfalias Trainer Christian Knappmann unterhalten. "Knappi" will nichts dem Zufall überlassen und nimmt den Kreispokal sehr ernst.

Christian Knappmann, welche Bedeutung hat der Kreispokal für einen Oberligisten?

Ich kann da ja nicht für andere Oberliga-Vertreter in diversen anderen Städten sprechen. Aber für uns hat der Wettbewerb einen sehr hohen Stellenwert. Noch drei Siege und dann wären wir in der kommenden Saison im Westfalenpokal dabei. Jeder Amateurfußballer träumt von der DFB-Pokalteilnahme und diesen Traum kann man sich über den Westfalenpokal verwirklichen.

Wie schätzen Sie den SV Sodingen ein?

Das ist zweifelsohne eine gute Mannschaft. Ich freue mich auf den Vergleich. Sodingens Sportlicher Leiter Tim Eibold ist ein guter Kumpel geworden und wir tauschen uns oft aus. Trainer Carsten Droll war mal in meiner aktiven Zeit mein Co-Trainer. Da freue ich mich auch auf das Wiedersehen. Wir werden in Sodingen nichts geschenkt bekommen und müssen voll da sein. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Wir fahren dahin, um den Gegner zu zerfetzen. Wir werden zeigen, dass wir der Oberligist sind. Alles andere als ein Weiterkommen kommt uns nicht in die Türe. So selbstbewusst müssen wir als Oberligist schon sein.

Heißt das, dass Sie keine Experimente eingehen werden?

Genau! Ich kann verraten, dass wir mit unserer besten Elf auflaufen werden. Wir wollen den Kreispokal gewinnen und gehen da dementsprechend an die Aufgabe heran.