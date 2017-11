Derby-Vorbereitung der besonderen Art! Der S04-Fanclub „Mit Gott auf Schalke“ und der BVB-Fanclub „Totale Offensive BVB“ laden die Anhänger der beiden Revierrivalen zum Gottesdienst ein.

Am Donnerstag, 23.11.17, findet der gemeinsame und ökumenische Derby-Gottesdienst in der Hoffnungskirche, Hochstraße 3, 45699 Herten, statt. Es ist bereits die zehnte Veranstaltung dieser Reihe.

Anstoß ist um 19.04 Uhr.

19.04 Uhr? Das ist kein Versehen. „Wir planen die Derby-Gottesdienste unabhängig vom Spielplan“, erklärt der Vorsitzende des S04-Fanclubs „Mit Gott auf Schalke“ Eckhard Stolz. Deswegen könne es auch sein, dass der S04 auf dem Rasen ein Auswärtsspiel habe, aber im Derby-Gottesdienst ein Heimspiel. „Wir richten das immer abwechselnd aus und wir waren diesmal an der Reihe.“ Ein Heimspiel für die Königsblauen, also.

„Ja, so kann man es bezeichnen. Wobei es eigentlich bei uns kein Heim- oder Auswärtsspiel gibt. Wenn es um Fußball geht, halten wir zu unseren eigenen Mannschaften. Als Christen aber spielen wir alle zusammen in Gottes Team“, verdeutlicht Stolz.

Die erste Veranstaltung fand 2013 in Bochum auf neutralem Boden statt. Seitdem wechselt die Gastgeberrolle zwischen den beiden christlichen Fanclubs der Reviervereine hin und her. Stolz: „Für uns ist es wichtig, christliche Werte mit unserem Hobby zu verbinden. Es gibt eben im Leben noch mehr als Fußball.“ Es gehe darum, Spaß am Derby zu haben, ohne zu hassen und darum, den Gegner zu respektieren. Für Toleranz und gegen Gewalt und Randale.

Die Veranstaltung ist offen für alle, die sich mit diesen Werten identifizieren können. Bis zu 150 Fans beider Vereine werden zur Einstimmung auf das Spiel der Spiele, das am Samstag in Dortmund stattfindet, erwartet. Fankleidung ist erlaubt. Hallelujah!