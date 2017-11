Dortmund gegen Schalke: Dieses Duell elektrisiert alle Fußball-Fans im Ruhrgebiet. Am Samstag (25. November 2017, 15.30 Uhr) ist es wieder so weit. Das Revierderby steht an.

Fragt man ehemalige Spieler, die dieses Derby gespielt haben, gibt es immer dieselbe Antwort: "Es ist ein ganz besonderes Spiel."

Das bestätigt auch Tomasz Hajto. Der Pole stand zwischen 2000 und 2004 vier Jahre lang auf Schalke unter Vertrag und gehörte auch zur legendären "Meister der Herzen"-Mannschaft. Mit 32 Jahren verließ der eisenharte Verteidiger Gelsenkirchen in Richtung Nürnberg und beendete nach weiteren Stationen in Southampton, Derby County, Gornik Zabrze und letztlich LKS Lodz im Sommer 2010 seine aktive Karriere. Später sagte er: "Nirgendwo war es so schön wie auf Schalke. Diese tollen Menschen werden immer einen Teil in meinem Herzen besitzen." Der populäre "Gianni" hatte sich in Königsblau verliebt und ein Teil der Fans auch in Hajto, der Schalke als Publikumsliebling verließ.

Vielleicht wissen das gar nicht viele. Aber wissen Sie was: Ich habe auf Schalke neun Derbys gegen Dortmund miterlebt und keines verloren Tomasz Hajto

Ehrlich, echt, geradeaus - ein echter Malocher: So präsentierte sich der 62-fache polnische Nationalspieler in der Bundesliga. Das gefiel den Schalke-Fans.

Besonders blieben Hajto die Revierderbys gegen Borussia Dortmund in Erinnerung. Und diese Begegnungen waren äußerst erfolgreich: "Vielleicht wissen das gar nicht viele. Aber wissen Sie was: Ich habe auf Schalke neun Derbys gegen Dortmund miterlebt und keines verloren", erklärt Hajto, der in seiner Heimat mittlerweile ein gefragter TV-Experte ist, gegenüber RevierSport.

Recht hat der populäre "Gianni". Seine Derby-Bilanz als Vertragsspieler auf Schalke: Vier Siege, fünf Remis. Dabei stand Hajto bei einem Derbysieg sowie einem Remis nicht im 18er Kader der Schalker und einen Erfolg, mit Hajto im Team, feierte Schalke im DFB-Pokal gegen die Borussia.

Geht es nach Hajto, dann wird Schalke auch am Samstag in Dortmund gewinnen: "Ich tippe auf einen 1:0-Sieg. Schalke ist gut drauf und Dortmund am Boden. Das ist für uns eine gute Gelegenheit, die Krise der Borussia weiter zu verschärfen." Hajtos schönste Derby-Erinnerung: "Mein erstes Derby im September 2000 haben wir mit 4:0 in Dortmund gewonnen und danach eine tolle Saison gespielt. Dieser Sieg hat uns richtig beflügelt für den weiteren Saisonverlauf. Das Spiel war so geil. Ich habe nur die 8000 Schalker gehört. Die Dortmunder waren so still wie auf einem Friedhof. Das war ein tolles Bild. Ich hoffe, dass wir Schalker am Samstag Dortmund wieder zum Schweigen bringen."

Hajtos Derbybilanz als Schalke-Profi in Zahlen:

23. September 2000

Ergebnis: 4:0-Sieg in Dortmund

Einsatzzeit: 90 Minuten (eine Vorlage)

29. September 2000

Ergebnis: 2:1-Sieg auf Schalke (DFB-Pokal)

Einsatzzeit: 90 Minuten

24. Februar 2001

Ergebnis: 0:0 auf Schalke

Einsatzzeit: 90 Minuten

15. September 2001

Ergebnis: 1:0-Sieg auf Schalke

Einsatzzeit: 90 Minuten

16. Februar 2002

Ergebnis: 0:0 in Dortmund

Einsatzzeit: verletzungsbedingt nicht im Kader

14. September 2002

Ergebnis: 1:1 in Dortmund

Einsatzzeit: 90 Minuten

22. Februar 2003

Ergebnis: 2:2 auf Schalke

Einsatzzeit: 90 Minuten

2. August 2003

Ergebnis: 2:2 in Dortmund

Einsatzzeit: 90 Minuten

30. Januar 2004

Ergebnis: 1:0-Sieg in Dortmund

Einsatzzeit: Gesperrt, deshalb nicht im Kader