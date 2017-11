Leon Goretzka ist aktuell noch nicht einsatzfähig. Der Spieler des FC Schalke verausgabt sich aber auf der Tribüne und besingt Gudio Burgstaller.

Leon Goretzka kuriert aktuell noch seine Verletzung aus. Trotzdem hatte der Star des FC Schalke im Spiel gegen den Hamburger SV einen großen Auftritt. Als Guido Burgstaller den Treffer zum 2:0-Endstand erzielte, zeigte Goretzka Emotionen. Auf der Melodie des 1980er-Hits "Give it up" stimmte der 22-Jährige mit seinen Begleitern ein kleines Lied über den österreichischen Torjäger an.

Das Video verbreitete sich über die Sozialen Netzwerke. Auch über den Facebook-Account der TV-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" wurde es fleißig geteilt.

Am Samstag wird Goretzka vermutlich keine Lieder auf der Tribüne anstimmen. Pünktlich zum Derby bei Borussia Dortmund soll der Nationalspieler wieder in den Schalker Kader zurückkehren. (ddh)