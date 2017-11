Norbert Elgert (60), U19-Trainer des FC Schalke 04, lobte nach dem 5:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Arminia Klosterhardt auch seine ehemaligen Schützlinge.

Die Liste von den Talenten und Profis, die bei Norbert Elgert in der A-Jugend von Schalke 04 gespielt haben und später zu Fußballstars wurden, ist lang: Mesut Özil, Manuel Neuer; Benedikt Höwedes, Sead Kolasinac, Julian Draxler und Leroy Sané. Dies ist nur ein Teil der Liste. Mit Weston McKennie scheint nun ein weiterer hinzu zu kommen.

Unter der Woche beschritt der Mittelfeldspieler für die US-amerikanische Nationalmannschaft sein erstes Länderspiel und dabei gelang ihm auch sein erster Treffer im Nationaltrikot. Nach dem Spiel wollte der 19-Jährige seinen Ziehvater anrufen. „In der Nacht hat er noch versucht mich zu erreichen. Da war ich aber schon im Bett. 1 Uhr war das. Wir haben dann am nächsten Tag Kontakt gehabt“, berichtete Elgert und fügte hinzu: „Es hat mich riesig für ihn gefreut und ich habe ihm mit auf den Weg gegeben, dass er es genießen und Spaß haben, sich aber gleichzeitig auf die nächste Aufgabe fokussieren und auf nächste Training konzentrieren soll. Und ich habe ihm gesagt: 'Sieh zu, dass du besser wirst.'"

Der 60-jährige Elgert hat zahlreiche Talente zu Stars geformt. Seine ehemaligen Schützlinge wolle er nicht aus den Augen verlieren: „Mittlerweile sind es schon einige. Ich verfolge eigentlich alles, egal wo die Jungs spielen, egal ob Bundesliga, ob Champions League, ob Oberliga. Ich habe großen Respekt und freue mich über jeden, der einen großartigen Lebensweg geht -

unabhängig vom Fußball.“

Besonders freute er sich in der letzten Woche auch für Leroy Sané, der zum Spieler des Monats Oktober in der Premier League ernannt wurde. Damit ist er nach Jürgen Klinsmann erst der zweite deutsche Spieler, der die Auszeichnung erhielt. Elgert sagte: „Da freuen wir uns. Das ist schön, aber das sind dann immer wieder nur schöne Momentaufnahmen. Die Jungs müssen immer weitermachen und weiter an sich arbeiten, um dann die Dinge auszubauen und in der Zukunft zu bestätigen.“

Damit auch in der Zukunft seinen Spielern der Sprung vom Juniorenbereich zu den Profis gelingt, erwartet Elgert, dass jeder Spieler jeden Tag alles gibt: „Ich fordere ein, dass es da keine Unterschiede gibt, aber unterbewusst spielt das immer eine Rolle, weil wir Menschen sind und da spielt das Unterbewusstsein eine riesen Rolle. Das ist auch nicht immer zu verdrängen. Mir ist es egal, ob es Trainingsspiele, Freundschaftsspiele oder Champions-League-Partien sind: Die Jungs sollen immer ihr Bestes geben. Für sich selbst, für ihre Mannschaft, für ihren Verein. Das erwarte ich von meinen Jungs.“