Beim 0:5 (0:1) zwischen Arminia Klosterhardt und dem FC Schalke 04 in der A-Junioren-Bundesliga sprachen beide Trainer dem Gegner ihren Respekt aus.

Das U19-Bundesligaspiel zwischen Arminia Klosterhardt und dem FC Schalke 04 ging mit 5:0 für Schalke relativ deutlich aus. Das Spiel war aber über weite Strecken sehr ausgeglichen und so hatten die Trainer nach dem Spiel nicht nur Lob für ihre Mannschaften parat.

„Schalke hat eine unheimliche Qualität, unsere Fehler auch auszunutzen“, sagte Arminia-Trainer Robin Krüger und ergänzte: „Schalke ist von den Topmannschaften die Mannschaft, die am Ende die beste Mentalität hat. Die haben das Spiel auf diesem Platz und gegen einen Gegner wie uns schon sehr gut angenommen. Und wenn der Gegner das macht und dann noch so viel Qualität hat, dann ist es natürlich schwierig.“

Den Platz kritisierte auch S04-Trainer Norbert Elgert. „Schwierige Bodenverhältnisse, kleiner Platz. Das ist schon eine Betonkiste, aber alles gut“, sagte der 60-Jährige und lobte dabei seine Mannschaft: „Ich bin zufrieden, dass meine Mannschaft in den Grundtugenden auf Augenhöhe war, und dass ist gegen so eine Mannschaft gar nicht so leicht. Deswegen haben wir uns auch durchgesetzt.“



Damit ist das eingetroffen, was Elgert und seine Mannschaft vor dem Spiel erwartet hatten: „Wir sind auf einen schwierigen Gegner getroffen. Das ist eine Mannschaft, die sich nicht ohne Grund stabilisiert hat. Wir konnten da nicht einfach hinfahren und das Ding runterspielen. Und das hat meine Mannschaft hervorragend gemacht. Von der ersten Sekunde hat sie den Kampf angenommen und dagegen gehalten.“

Elgert hatte aber auch viel Lob für den Gegner übrig: „Riesen Kompliment an Klosterhardt. Aufzusteigen und sich dann hier so zu etablieren und zu stabilisieren, ist aller Ehren wert. Für jeden Gegner ist das ein schwieriger Brocken. Klar haben wir verdient gewonnen und waren die bessere Mannschaft, aber Klosterhardt hat schon eine enorme Mentalität und Intensität, ist zudem taktisch stark und gibt nie auf. Von daher sind wir froh, überhaupt gewonnen zu haben.“