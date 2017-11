Am Sonntag trennten sich Westfalia Wickede und der SC Neheim unentschieden mit 2:2.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Wickede startete mit fünf Veränderungen in die Partie: Zwahr, Oh, Lmcademali, Kube und Herwig für Wohlfarth, Brzezinski, Goly, Fels und Cakir. Auch Neheim stellte um und begann mit Greco, Ramadanaj, Nettesheim und Yavuzaslan für Güvercin, Yavuz, Alaiz und Greis.

Riad Xhaka brachte die Westfalia in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Der Gastgeber glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den SC Neheim in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Martin Brzezinski Mohamed Lmcademali ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (63.). 80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Westfalia Wickede schlägt – bejubelten in der 64. Minute den Treffer von Mehmet Erdogan zum 1:1. Für das zweite Tor von Wickede war Marco Dej verantwortlich, der in der 69. Minute das 2:1 besorgte. Neheim drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Lukas Greis und Burak Yavuz sorgen, die per Doppelwechsel für Ekrem Yavuzaslan und Fisnik Ramadanaj auf das Spielfeld kamen (74.). Yavuz sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 88. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Westfalia und der SC Neheim spielten unentschieden.

Westfalia Wickede geht mit nun 19 Zählern auf Platz acht in die Winterpause.

Die Angriffsreihe von Neheim lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 31 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Gast noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Ein Punkt reicht dem SC Neheim, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 24 Punkten steht die Neheimer auf Platz fünf.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Wickede, wenn die SG Finnentrop/Bamenohl am 03.12.2017 zu Gast ist. Am gleichen Tag bestreitet Neheim das nächste Spiel beim Kirchhörder SC.