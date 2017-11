Leroy Sané von Manchester City darf sich Spieler des Monats in der Premier League nennen. Damit ist Sané erst der zweite Deutsche mit diesem Titel.

Große Ehre für Leroy Sané: Der Fußball-Nationalspieler in Diensten des Tabellenführers Manchester City ist zum Spieler des Monats Oktober in der Premier League gekürt worden. Im vergangenen Monat gelangen dem 21 Jahre alten Außenstürmer in drei Spielen in Englands Eliteliga drei Tore und drei Vorlagen.

Sané ist erst der zweite Deutsche, der diese Auszeichnung erhält. Der damalige Tottenham-Stürmer Jürgen Klinsmann war im August 1994 bei der Premiere als Spieler des Monats ausgezeichnet worden.