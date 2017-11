Der ETB Schwarz-Weiß Essen verlor am Sonntagnachmittag vor 236 Zuschauern in der Oberliga Niederrhein gegen Germania Ratingen 04/19 mit 0:3 (0:0).

Damit musste der ETB erst am 15. Spieltag die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. Nach der ersten Halbzeit hatte aber niemand damit gerechnet. Essen begann stark und hatte nach einer Viertelstunde die erste Torchance der Partie. In der Folge war die Mannschaft von Trainer Manfred Wölpper (59) immer wieder gefährlich. Die beste Möglichkeit hatte in der 18. Minute wohl Marvin Ellmann (30), der aber freistehend an Ratingens Torwart Dennis Raschka (25) scheiterte.

Nach dem Spiel sagte sein Trainer zu der Situation: „Zur Halbzeit müssen wir eigentlich 2:0 führen. Wir hatten eine ganz dicke Möglichkeit durch unseren Torjäger. Ich weiß nicht, ob er den Ball richtig getroffen hat.“ Weitere Möglichkeiten blieben ebenfalls ungenutzt. Wölpper versuchte eine Erklärung zu finden: „Zwei, drei Mal wurden wir im letzten Moment im Fünfmeterraum geblockt. Vielleicht hat uns auch das Glück und die Entschlossenheit gefehlt. Aber so ist es nun mal im Fußball. Wir hatten nicht das notwendige Quäntchen Glück, das man braucht, wenn man Fußballspiele gewinnen will.“



Diese Einschätzung teilte sein Gegenüber Alfonso Del Cueto (55). Er sagte zur erste Halbzeit: „Wir hatten eventuell ein bisschen mehr Glück als die Essener. Sie waren in der ersten Halbzeit einen Tick besser.“

Auch in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit waren die Schwarz-Weißen besser, doch die Tore schoss der Gast aus Ratingen. In der 58. und 59. Spielminute war Ismail Cakici (29) erfolgreich. „Es war klar, wer 1:0 in Führung geht, der hat riesen Vorteile auf dem Platz. Weil Fußballspielen, also Doppelpässe und Kurzpassspiel, war auf dem Platz schwer möglich“, sagte ETB-Trainer Wölpper und fügte hinzu: „Es ging fast alles über den Kampf. Außerdem bekommt man durch die Führung auch Raum und so war es dann auch. Wir sind dann in die Konter gelaufen.“

"Kämpferisch mache ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf, taktisch aber auf jeden Fall." ETB-Trainer Manfred Wölpper

Der ETB versuchte nach dem 0:2 zwar noch einmal zurückzukommen und kämpfte bis zum Ende. Dennoch gelang kein Tor. Nach einem erneuten Konter musste die Wölpper-Elf sogar noch das 0:3 hinnehmen. Fatih Özbayrak (21) war der Torschütze.

Germania-Trainer Del Cueto sah es nach dem Spiel ähnlich wie Wölpper: „Wir waren sehr effektiv. Auf dem Platz haben wir richtig gekämpft, Kompliment an die Truppe.“ Auch Wölpper hatte für seine Mannschaft in Sachen Kampf noch ein Lob übrig: „Kämpferisch mache ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf, taktisch aber auf jeden Fall. Nach der Auswechslung von Eren Canpolat kamen wir hinten nicht mehr raus.“ Der 20-jährige Canpolat musste bereits nach 38 Minuten ausgewechselt werden, weil er Gelb vorbelastet war und kurz vor der Ampelkarte stand.

Der ETB SW Essen spielt am nächsten Sonntag in Düsseldorf gegen den DSC. Germania Ratingen muss ebenfalls in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt reisen und spielt gegen TuRU Düsseldorf.