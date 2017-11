Im Derby zwischen Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Oberhausen mussten sich die Kontrahenten mit einem 0:0 begnügen. Damit konnten die Gastgeber besser leben.

Es war ein Ereignis, das den Verein in den nächsten Jahren grundlegend verändern kann: Am Dienstag wurde auf der zweiten Jahreshauptversammlung der SG Wattenscheid 09 der neue Aufsichtsrat gewählt. Durch das frische Geld des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Oguzhan Can ist nun der Saison-Etat gesichert. Die Verbindlichkeiten in Höhe von rund 450.000 Euro wurden komplett beglichen. Ein Segen für den seit Jahren finanziell gebeutelten Traditionsverein.

Dieses positive Zeichen ist bei der Mannschaft gut angekommen. Beim 0:0 gegen die Oberhausener wusste das Team von Trainer Farat Toku zu überzeugen. Nach dem Spiel konstatierte Innenverteidiger Adrian Schneider: "Ich denke, jeder Punkt gegen den Abstieg ist wichtig. Wir haben hinten zu Null gespielt. Darauf kann man aufbauen." Die Stimmung in Wattenscheid hat sich seit Dienstag gebessert, der Druck der letzten Monate ist vorerst abgefallen. Schneider fügte hinzu: "In den Köpfen hat das alles eine Rolle gespielt. Jetzt haben wir seit den Veränderungen in zwei Spielen vier Punkte geholt. Ich denke, das sagt alles." Dem 0:0 im Revierderby ging am letzten Spieltag ein 1:2-Auswärtssieg bei Alemannia Aachen voraus - drei Punkte, die ebenfalls zur Trendwende an der Lohrheide beitrugen.

Auch Cheftrainer Farat Toku war am Samstag zufrieden: "Insgesamt haben wir ein gutes Regionalliga-Spiel gesehen, von beiden Mannschaften. Nach dem Sieg gegen Aachen wollten wir noch einen nachlegen. Wir haben schon sehr gedrängt, in der ersten Halbzeit kamen wir richtig gut rein, hatten da auch die eine oder andere Chance. Danach gab es eine Phase, in der Oberhausen stärker war." In der Tat startete Wattenscheid nahezu befreit in die Partie und brachte die RWO-Defensive das ein oder andere Mal in Verlegenheit, einen direkten Freistoß von Manuel Glowacz konnte Robin Udegbe gerade noch so über die Querlatte lenken (15.). Zwischendurch musste Wattenscheid jedoch energisch verteidigen.

Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment für die couragierte und engagierte Leistung aussprechen. Farat Toku

Dass es mit einem Tor nicht geklappt hat, machte Toku auch am RWO-Torwart fest: "Robin Udegbe hat auch einige Schüsse gut gehalten." Der 37-Jährige fügte hinzu: "Im Nachhinein müssen wir sagen, dass wir hier vielleicht auch zwei Punkte liegen gelassen haben. Ich bin ein bisschen unzufrieden, was das Ergebnis betrifft." Dennoch sei er von der "Spielweise her sehr zufrieden." Dass neben der vereinsinternen Ordnung auch die Konstanz zurück auf den Platz kommt, stimmt die SGW positiv.

Was das nächste Spiel gegen den im Tabellenkeller rangierenden TuS Erndtebrück angeht, prophezeit Toku: "Wir bereiten uns so vor, dass wir gegen Erndtebrück nochmal so eine Leistung abrufen."