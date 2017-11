Der Oberligist Westfalia Herne hat sein Meisterschaftsspiel vom kommenden Wochenende gegen den FC Brünninghausen auf den Freitag vorverlegt.

Ursprünglich war geplant, dass die Partie am Sonntag um 14:30 Uhr ausgetragen wird. Spielort sollte die Mondpalast Arena in Wanne-Eickel sein, Heimat des Westfalenligisten DSC Wanne-Eickel.

Nun gab es nochmals einen Wechsel der Spielstätte. Angepfiffen wird die Begegnung der Oberliga Westfalen nun am Freitag um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des TuS Bövinghausen (Provinzialstraße 273, 44388 Dortmund). Da für das Wochenende viel Regen angekündigt ist, demnach eine Sperrung des Stadions in Wanne-Eickel droht, weichen die Herner aus, um im schlimmsten Fall nicht drei Wochen auf das nächste Ligaspiel warten zu müssen.

Denn in der nächsten Woche hat die Mannschaft von Trainer Christian Knappmann spielfrei - aufgrund des Rückzugs von Marl-Hüls. Dann die Woche pausiert die ganze Oberliga Westfalen. Die nächste Begegnung stünde für Herne erst am 3. Dezember beim ASC 09 Dortmund auf dem Programm.

Das nächste Heimspiel hat Westfalia Herne erst am 10. Dezember gegen TuS Ennepetal. Die Verantwortlichen hoffen, dass sie dann wieder am heimischen Schloss Strünkede antreten dürfen. Doch sicher ist das nicht, denn der Weiterbau des neuen Kunstrasenplatzes bei Westfalia Herne verzögert sich - laut der letzten Prognose sogar bis zum nächsten Jahr.

Nach der ursprünglichen Planung sollte im November der neue Kunstrasen im Stadion am Schloss Strünkede, im „German Flavours Park“, liegen. Doch diese Deadline kann nicht eingehalten werden, was der Westfalia große Sorgen bereitet. Daher lautete der Plan aktuell, dass die Heimspiele bis zum Ende des Jahres in Wanne-Eickel ausgetragen werden.