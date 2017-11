Die Auswärtspartie für die SpVgg Horsthausen ging erfolglos vonstatten.

Der VfL Kemminghausen bezwang Horsthausen mit 4:3. Kemminghausen wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:3 zugunsten des Gastgebers.

Die Kemminghausener macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sechs.

Die SpVgg Horsthausen musste schon 33 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Für den Gast sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Der Aufsteiger musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Horsthausener insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Abwehrprobleme von Horsthausen bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Nächsten Sonntag (14:30 Uhr) gastiert der VfL Kemminghausen bei SW Wattenscheid, die SpVgg Horsthausen empfängt zeitgleich den VfB Günnigfeld.