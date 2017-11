Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der SC Obersprockhövel und der FC Frohlinde mit dem Endstand von 7:0.

Obersprockhövel nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Aydin, Rosenbach und Schrepping statt Diaby, Protzel und Jonuzi. Auch Frohlinde tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Luechtemeier und Janicki für Matuszak und Schultz in der Startformation.

200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC Obersprockhövel schlägt – bejubelten in der ersten Minute den Treffer von Dustin Najdanovic zum 1:0. Tobias Voshage erhöhte vom Elfmeterpunkt für den Gastgeber auf 2:0 (4.). Moritz Schrepping schraubte das Ergebnis in der 13. Minute zum 3:0 für Obersprockhövel in die Höhe. Für den nächsten Erfolgsmoment des SC Obersprockhövel sorgte Najdanovic (33.), ehe Serkan Aydin das 5:0 markierte (45.). Dem FC Frohlinde gelang in der ersten Halbzeit gar nichts und lag zur Pause weit hinter Obersprockhövel zurück. Zum Seitenwechsel ersetzte Rimon Haji von Frohlinde seinen Teamkameraden Eren Ayaz. Das 6:0 für den SC Obersprockhövel stellte Najdanovic sicher. In der 51. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Sascha Leiendecker besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für Obersprockhövel (74.). Wenig später kamen Sascha Leiendecker und Connor Ost per Doppelwechsel für Najdanovic und Christian Kalina auf Seiten des SC Obersprockhövel ins Match (52.). Letztlich feierte die Obersprockhöveler gegen den FC Frohlinde nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 7:0-Heimsieg.

Mit 33 geschossenen Toren gehört Obersprockhövel offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga Westfalen 3. Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Obersprockhövel liegt nun auf Platz sieben.

In den letzten fünf Spielen war für Frohlinde noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte der Gast ein. Trotz der Niederlage behält der Aufsteiger den neunten Tabellenplatz. Nächster Prüfstein für Obersprockhövel ist auf gegnerischer Anlage der Hombrucher SV (Sonntag, 14:45 Uhr). Der FC Frohlinde misst sich am gleichen Tag mit dem SV Zweckel.