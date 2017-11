Der Zweikampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke in der U17-Bundesliga geht weiter. Beide Teams konnten ihre Spiele in der West-Staffel 2:0 gewinnen.

Der BVB besiegte zuhause den 1. FC Köln mit 2:0. Für die Gäste brachte es auch nichts, dass sie keinen Treffer von Superstürmer Youssoufa Moukoko zuließen. Der traf zuvor in elf Partien sagenhafte 23 Mal. Nur gegen Preußen Münster war der 12-Jährige zuvor leer ausgegangen. Jetzt also auch gegen Köln - trotzdem hat Dortmund das Heimspiel gewonnen.

Felix Schlüsselburg und Malte Wengerowski trafen für den Spitzenreiter nach der Pause. Der BVB bleibt damit ungeschlagen bei nun elf Siegen und einem Remis nach zwölf Begegnungen.

Erster und derzeit einzigster Verfolger ist der große Revierrivale vom FC Schalke 04. Die Königsblauen setzten sich mit 2:0 bei Alemannia Aachen durch. Jimmy Adrian Kaparos sorgte mit seinem Doppelpack für die Entscheidung. Er traf kurz vor der Pause und in der Nachspielzeit zur Entscheidung. Auch die Schalker sind weiter ungeschlagen. Mit nun zehn Siegen und zwei Unentschieden liegen die Knappen nur zwei Zähler hinter dem BVB.

Dritter ist Mönchengladbach, die Borussia liegt allerdings schon neun Zähler hinter den Dortmundern zurück. In der kommenden Woche hat die U17-Bundfesliga spielfrei, am darauffolgenden Wochenende muss der BVB zu Borussia Mönchengladbach reisen (Samstag, 19. November, 13 Uhr). Wenn Gladbach noch ganz vorne angreifen möchte, muss das Team den BVB in dieser Partie besiegen. Schalke spielt zeitgleich zuhause gegen Preußen Münster. Die Preußen liegen nach einer 2:4-Heimniederlage gegen Bielefeld auf dem elften Platz, einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang, den derzeit Viktoria Köln inne hat.

Schlusslicht der Liga ist der MSV Duisburg, allerdings haben die Zebras am Sonntag (14 Uhr) noch das Spiel gegen Viktoria Köln in der Hinterhand.