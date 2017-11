Mit leeren Händen endete für SC Werden-Heidhausen die Auswärtspartie gegen den TC Freisenbruch.

Der Gastgeber gewann 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied.

Während Freisenbruch auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Werden-Heidhausen Theuer, Kleine-Beck, Höcker und Hougardy statt Neef, Weber, Bayar und Wirtz. 70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den TC Freisenbruch schlägt – bejubelten in der 20. Minute den Treffer von Maurice Peus zum 1:0. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Maurice Verfürden das 2:0 nach (45.). Bis Schiedsrichter Björn Hillebrand den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Bei SC Werden-Heidhausen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Heiko Wirtz für Leon Ewert in die Partie. Selbstbewusst kam Freisenbruch aus der Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schoss Steve Feind das Tor zum 3:0 (49.). Philipp Sonnenschein schoss für Werden-Heidhausen in der 82. Minute das erste Tor. Kurz vor Ultimo war noch Khalid Waziri zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gasts verantwortlich (90.). Am Ende verbuchte der TC Freisenbruch gegen SC Werden-Heidhausen einen Sieg.

Freisenbruch ist seit drei Spielen unbezwungen. Nach dem errungenen Dreier hat der Aufsteiger Position fünf der Kreisliga A Essen – Gruppe 2 inne.

Für Werden-Heidhausen sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Durch diese Niederlage fällt SC Werden-Heidhausen in der Tabelle auf Platz sieben. Kommende Woche tritt der TC Freisenbruch bei Fortuna Bredeney an (Sonntag, 13:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Werden-Heidhausen Heimrecht gegen Preußen Eiberg.