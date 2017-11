Der amtierende Meister Viktoria Köln vermöbelte Westfalia Rhynern mit 6:1. Die SG Wattenscheid 09 beendete ihre Niederlagenserie. Der 16. Spieltag der Regionalliga West hatte es in sich.

"Was die Mannschaft in den vergangenen Wochen abliefert, ist große Klasse. Wir sind immer ruhig geblieben und das ist jetzt der Lohn dafür", freute sich Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria, nach dem sechsten Sieg in Folge. Zur Tabellenführung langte es trotzdem nicht, da der KFC Uerdingen in der 83. Minute durch Tanju Öztürk das Spitzenspiel beim Wuppertaler SV zu seinem Gunsten entschied.

Große Freude herrschte auch bei der SG Wattenscheid 09 unter den 200 mitgereisten Fans auf dem Aachener Tivoli. Die Mannschaft von Farat Toku besiegte die Alemannia zum fünften (!) Mal in Folge in einem Pflichtspiel. Dabei drehten die 09er einen 0:1-Rückstand. Marcel Damschek (15.) hatte die Aachener vor 5000 Zuschauern früh in Führung gebracht. Gut eine Viertelstunde vor Schluss meldeten sich die Wattenscheider durch einen Doppelschlag in Person vonn Felix Clever (74.) und Joseph Boayamba (77.) zurück. Durch den Sieg konnte die Toku-Elf eine Niederlagenserie von drei Begegnungen beenden.

Umso wichtiger war der Wattenscheider Dreier, da der direkte Konkurrenz Bonner SC mit 3:1 bei Fortuna Düsseldorf siegte und nach dem Erfolg über Erndtebrück (2:0) das nächste Spiel gewann.

Eine ähnliche Negativserie wie Wattenscheid konnte auch Borussia Mönchengladbach II beenden. In Rödinghausen holte die Mannschaft von Arie van Lent nach zuletzt vier sieglosen Spielen einen 2:0-Erfolg.

Rot-Weiss Essen bleibt durch einen 2:0-Erfolg beim TuS Erndtebrück unter dem neuen Trainer Argirios Giannikis weiter in der Erfolgsspur. Für Essen waren es die Punkte fünf bis sieben - in drei Ligaspielen - unter Giannikis.