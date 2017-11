Bayer 04 Leverkusen trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen der Hombrucher SV davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Leverkusen vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Hombruch Biancardi, Atmaca, Mayka und Gürman für De Stefano, Selmanaj, Williams und Walde aufliefen, starteten bei Bayer 04 Lamti, Gädicke und Hortian statt Türkmen, Bukusu und Ekene.

Nach nur elf Minuten verließ Maurice Danielle Werlein von Hombrucher SV das Feld, Julian Scharf kam in die Partie. Torlos verabschiedeten sich beide Mannschaften schließlich in die Pause. Als Yannik Schlößer in der 56. Minute für Hans-Alexandre Anapak-Baka auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Bei Bayer 04 Leverkusen kam Samed Onur für Paolo Luke Hortian ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (64.). Onur brach für den Gast den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung für Leverkusen. Bei einem Doppelwechsel in der 78. Minute lösten Marco De Stefano und Luca Frenzel die Teamkollegen Tobias Oliver Szymura und Leo Mayka auf dem Feld ab. Lars Aarts beendete das Spiel und damit schlug Bayer 04 den Hombrucher SV auswärts mit 1:0.

Hombruch klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen war bereits die dritte am Stück in der Liga. Der Hombrucher SV musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt die Hombrucher den 13. Platz in der Tabelle ein.

In der Defensive von Leverkusen greifen die Räder ineinander, sodass die Leverkusener im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Bayer-Elf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon sieben vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Die Werkself behauptet nach dem Erfolg über Hombruch den dritten Tabellenplatz. Am Sonntag ist der Hombrucher SV in der Fremde bei Preußen Münster gefordert. Bayer 04 erwartet in zwei Wochen, am 19.11.2017, Alemannia Aachen auf eigener Anlage.