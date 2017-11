Durch ein 2:0 holte sich der VfL Bochum in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf drei Punkte.

Fortuna Düsseldorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bochum nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Ayhan, Holtkamp und Schmidt statt Flechsig, Asare und Franke. Auch Düsseldorf tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Ayertey und Kyerewaa für Bergmann und Kömmerling in der Startformation.

97 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfL schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Dzenan Mucic zum 1:0. Die Fortuna glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den VfL Bochum in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Julian Ferdinand Schmidt von Bochum den Platz. Für ihn spielte Julian Franke weiter (53.). Eigentlich war Fortuna Düsseldorf schon geschlagen, als Mucic das Leder zum 0:2 über die Linie beförderte (57.). Am Ende stand der VfL als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Sechs Spiele ist es her, dass die Bochumer zuletzt eine Niederlage kassierte. Der Sieg über Düsseldorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den VfL Bochum von Höherem träumen.

Die Fortuna taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Trotz der Niederlage behält der Gast den achten Tabellenplatz. Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. Bochum empfängt am 18.11.2017 Arminia Bielefeld, während Fortuna Düsseldorf einen Tag später die SG Unterrath zu Gast hat.