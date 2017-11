Der RSV Praest kommt am Sonntag nach Bottrop. Trainer Hoffmann will unbedingt den Dreier – und bremst deshalb seinen Angriff.

Als Marco Hoffmann am vergangenen Sonntag die anderen Ergebnisse der Bezirksliga-Staffel nachschaute, musste er zweimal hingucken: RSV Praest schlägt SC 1920 Oberhausen. Der nächste Gegner ist also gut drauf, während die Fortunen die dritte Pleite in Folge eingesteckt haben.

Mit „gemischten Gefühlen“ blickt Marco Hoffmann nun zurück auf die 1:2-Niederlage seiner Mannschaft bei TuB Bocholt. „Natürlich sind wir da nicht hingefahren und haben Hurra geschrien. Aber nach der zweiten Halbzeit war es doch so, dass wir einen Punkt mitnehmen hätten müssen. Das ist ärgerlich, obwohl es nicht eingeplant war.“

Wir werden nicht volle Offensive gehen, müssen besonders bei Umschaltsituationen aufpassen Marco Hoffmann (Fortuna Bottrop)

Den verpassten Bonuspunkt sollten seine Jungs jetzt aber abhaken und nach vorne blicken: „Alles andere als ein Sieg würde unsere Lage mehr als verschärfen.“ Und doch weiß er: „Das wird eine Mammutaufgabe.“ Um 15.15 Uhr erwartet Fortuna den RSV Praest. Ein Sieg würde dem SV dringend benötigte Luft im Tabellenkeller verschaffen, bevor dann in den kommenden Wochen auch wichtige Schlüsselspieler zurück ins Team kehren.

Der Gegner steht auf Rang zwölf, drei Punkte und drei Plätze vor der Fortuna. Verwunderlich für Hoffmann: „Praest sehe ich von der reinen Qualität her eigentlich eher im Mittelfeld als im Abstiegskampf – uns aber auch.“ Die Personalsituation sorge bei seiner Mannschaft allerdings für die bislang sehr dünne Ausbeute.

Vor zweieinhalb Wochen hatte Hoffmann den Gegner noch beobachtet beim 2:1 gegen BW Oberhausen. „Sie sind gut geordnet und vor allem physisch stark und haben die Kraft, um immer wieder Ballverluste ausnutzen zu können.“ Unschlagbar schien der Gegner ihm aber nicht. „Aber SC 1920 dann 6:1 zu schlagen, das ist schon eine Hausnummer. Wir brauchen sie deshalb nicht starkreden. Aber Praest alleine nach der Tabellensituation zu beurteilen, das wäre auch gefährlich.“

Er hat die Partie zu einem Schlüsselspiel der Hinrunde auserkoren. Mit einem Sieg zieht Fortuna gleich. Mit einer Niederlage geht der Anschluss verloren. „Wir wollen unbedingt diesen Sieg, den wir uns so herbeisehnen“, sagt Marco Hoffmann mit Nachdruck. Dazu setzt er auf eine vorsichtigere Herangehensweise. „Unsere Aufgabe ist, aus einer sicheren Defensive herauszuspielen. Wir werden nicht volle Offensive gehen, müssen besonders bei Umschaltsituationen aufpassen.“

Je länger es 0:0 steht, desto besser

Auskontern lassen will sich Fortuna nicht, schon gar nicht nachdem es in den vergangenen beiden Partien bereits nach acht beziehungsweise sieben Minuten 0:1 stand. „Das macht den Rucksack noch schwerer.“

Je länger es wenigstens 0:0 steht, desto besser. „Wir wollen das Spiel möglichst lange offen halten. Wenn wir dann am Ende noch einmal das Tempo erhöhen können, holen wir uns die drei Punkte.“ Dabei setzt er auch auf die Einstellung: „Das soll sich für uns wie ein Heimspiel anfühlen, für Praest wie ein Auswärtsspiel. Wir müssen in der eigenen Hälfte eine optimale Zweikampfquote haben, die müssen merken: Das wird richtig schwierig, hier etwas zu holen.“