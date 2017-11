RevierSport-Experte Ansgar Brinkmann ist davon überzeugt, dass der BVB schon am Samstag gegen die Bayern einen Weg aus der Krise finden wird. Zudem lobt er den Schalke-Manager.

Wenn am Samstag (18:30 Uhr, Sky) im Dortmunder Signal-Iduna-Park die deutsche Version des Clásico zwischen dem BVB und den Bayern über die Bühne geht, werde viele bekannte Gesichter aus dem Fußballgeschäft im Stadion weilen. Die meisten von ihnen halten sich gewohntermaßen auf der Haupttribüne auf. Ansgar Brinkmann ist dort jedoch nicht anzufinden. Der 48-jährige Ex-Profi und RevierSport-Experte wird das Spiel von der Südtribüne aus verfolgen. Stehplatz. Der passende Ort für einen der letzten Straßenfußballer Deutschlands. "Ich freue mich wie ein Kind auf die Süd. Es ist mein erstes Mal. Das ist noch echter Fußball. Ich werde es genießen", sagt der "weiße Brasilianer".

Die Bayern werden in Dortmund auf's Maul bekommen. Davon bin ich überzeugt Ansgar Brinkmann

Die Fans der Gastgeber hatten zuletzt wenig Freude am Spiel ihrer Mannschaft. Der BVB steckt in der Krise. In der Bundesliga wurden aus fünf Punkten Vorsprung auf die Bayern drei Zähler Rückstand. Am Mittwoch blamierte sich der Pokalsieger in der Champions League zum zweiten Mal gegen Fußball-Zwerg Apoel Nikosia (1:1) und muss sogar um die Teilnahme an der Europa League bangen.

Ausgerechnet jetzt kommen die wiedererstarkten Bayern, die unter Jupp Heynckes alle Pflichtspiele für sich entscheiden konnten. Brinkmann ist jedoch davon überzeugt, dass dem BVB gegen den Rekordmeister die Wende gelingen wird: "Die Bayern werden in Dortmund auf's Maul bekommen", sagt der Kultspieler, der auf einen 3:1-Sieg der Borussia tippt: "Die Dortmunder Mannschaft ist viel zu stark, um auf Dauer zu scheitern. Ich kann mich in die Lage der Spieler hineinversetzen. Die harte Kritik und das Gerede über die Krise wird die Mannschaft wach machen. Ich habe ein gutes Gefühl, denn die Bayern haben mich auch unter Heynckes nicht überzeugt. In Leipzig und Glasgow hatten sie Glück. Jetzt sind sie mal wieder fällig."

Die Kritik an Trainer Peter Bosz kann der ehemalige Frankfurter nur bedingt nachvollziehen: "Die Mannschaft hat ihr Potenzial zuletzt nicht abgerufen, das ist richtig. Aber die Diskussion um die Spielweise ist Schwachsinn. Der BVB hat überragende Offensivspieler in seinen Reihen. Wie soll man mit so einer Mannschaft denn sonst auftreten? Fakt ist, dass Dortmund zu wenig gezeigt hat. Aber das wird sich ändern", glaubt Brinkmann.

Während die Stimmung in Dortmund im Keller ist, gibt es beim Reviernachbarn Schalke 04 nur wenig Anlass zur Kritik. Die Königsblauen sind unter Trainer Domenico Tedesco wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und belegen nach zehn Spielen einen der internationalen Plätze. "Die Saison läuft gut für Schalke. Das Team macht einen stabilen Eindruck", betont RS-Experte Brinkmann.

Die jüngsten Erfolge gönnte er vor allem dem Schalker Sportvorstand Christian Heidel, der im Vorjahr einen holprigen Start in Gelsenkirchen erwischte. Brinkmann und Heidel kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz 05. Zwei Jahre spielte der weiße Brasilianer für den FSV. An die Vertragsunterzeichnung im Jahr 1993 kann sich Brinkmann noch gut erinnern. "Christian Heidel holte mich damals in sein BMW-Autohaus. Allerdings habe ich nur einen Nissan bekommen. Für den musste ich schon ordentlich feilschen. Dicke Karren wie heute gab es damals noch nicht", erzählt er.

Mehr als ein Kleinwagen sprang für ihn in Mainz nicht heraus. Von seinem ehemaligen Chef hat Brinkmann aber noch heute eine hohe Meinung: "Christian Heidel ist ein akribischer Arbeiter, der in seinem Job nie auf die Uhr guckt. Sein erstes Jahr auf Schalke war nicht überzeugend, aber sein Fachwissen und seine Arbeit werden sich über kurz oder lang auszahlen."