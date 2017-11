Der FC Schalke 04 bietet seinem Nationalspieler Leon Goretzka viel Geld für eine Vertragsverlängerung, der Torhüter ein wichtiges Amt innerhalb der Mannschaft.

Eines ist gewiss: Es wird der Tag kommen, an dem Leon Goretzka verkünden wird, ob er weiter beim FC Schalke 04 Fußball spielen wird oder vielleicht doch für einen anderen Klub ab der Saison 2018/2019 seine Stollenschuhe schnüren wird. Dieser Tag wird für Erleichterung sorgen, denn die Hängepartie um Schalker Jung-Nationalspieler und Leistungsträger hat schon vielen Fans etliche Nerven gekostet.

Noch hat der 22-Jährige aber keine Entscheidung gefällt, als geht das Werben um Goretzka weiter. Während der Verein seinem Mittelfeld-Star den Verbleib in Gelsenkirchen mit einem offenbar bis an die Schmerzgrenze reichenden Gehalt versüßen will, kommt nun Torwart Ralf Fährmann noch mit einer emotionalen Dreingabe um die Ecke. Denn für Goretzkas Verlängerung, sagt Fährmann nun der Sportbild, würde er auch sein Kapitänsamt gleich wieder zur Verfügung stellen: „Wenn es der Mannschaft, dem Verein hilft: keine Frage.“

Schalkes Torhüter erklärt: „Für mich steht Schalke immer an erster Stelle. Natürlich wäre ich gerne die nächsten zehn Jahre Kapitän. Aber wenn durch eine Veränderung ein neuer Impuls gesetzt werden kann, dann werde ich das akzeptieren.“ Fährmann, seitdem Weggang von Benedikt Höwedes zu Juventus Turin neuer Kapitän der Königsblauen, sieht in Goretzka einen künftigen „europäischen Topspieler“, einen für sein Alter „reifen und intelligenten Menschen“. Bei der Entscheidungsfindung „wird er genau abwägen, was für ihn das Beste ist. Ich habe ihm gesagt, dass er hoffentlich noch lange auf Schalke bleibt. Zwei Gründe, die für eine Verlängerung des im nächsten Sommer auslaufenden Arbeitspapiers bei S04 sprächen: „Jeder, der Leon kennt, weiß, wie verwurzelt er im Ruhrgebiet ist. Er schätzt auch sehr das Familiäre auf Schalke. Leon weiß, was er an Schalke hat. Zudem entsteht hier sportlich etwas Neues, darum wird ihm die Entscheidung ja auch so schwergemacht.“

Für sich selbst hat Schalkes klare Nummer eins zwischen den Pfosten einen Traum noch nicht aufgegeben: die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Russland im Juni 2018. Aber Fährmann betont: „Ich bin keiner, der sich in die Nationalmannschaft reinredet oder sich anbiedert. Aber es ist natürlich ein Traum von mir, bei der WM in Russland dabei zu sein. Dafür tue ich alles.“ Zum Beispiel die Ernährung umstellen, um nach Spielen eine schnellere Regenerationszeit zu haben. Erfahrung aus der Bundesliga und 33 Europapokaleinsätzen bringe er genug mit: „Und ich habe mich unter Domenico Tedesco auch fußballerisch und in der Spieleröffnung weiter entwickelt. Außerdem weiß jeder, dass ich ein absoluter Teamplayer bin – und so würde ich mich auch einbringen. Aber es liegt nicht in meiner Hand. Ich kann nur alles dafür tun, es den Verantwortlichen beim DFB so schwer wie möglich zu machen.“

Je besser er hält, desto größer sind auch Schalkes Chancen, wieder ins internationale Geschäft zurückzukehren. „Ich finde einfach, dass so ein Verein wie Schalke nach Europa gehört“, sagt Fährmann und führt die aktuelle Entwicklung in der Infrastruktur auf dem Vereinsgelände sowie den Zusammenhalt und den sportlichen Erfolg der Mannschaft (Platz 5) als Begründung an. Einen großen Anteil daran habe Domenico Tedesco. Fährmann: „Ich glaube, dass der Trainer uns wahnsinnig guttut! Er macht nicht nur die jungen Spieler, sondern auch die mit 200 Bundesligaspielen und mehr besser. Er passt perfekt zum Verein.“