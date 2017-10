Amine Harit will ganz nach oben. Dafür sagte er dem FC Bayern ab, weil dieser Schritt zu früh gekommen wäre. Auf Schalke fehlt ihm nur ein Tor.

Die Geschichte ist verbürgt, und sie sagt einiges aus über Amine Harit, diesen kleinen Wirbelwind. Im Januar wollte ihn der FC Bayern verpflichten, der Spieler hätte nur ins Flugzeug steigen müssen, um an der Säbener Straße den Medizincheck zu absolvieren. Die Zeit drängte, weil es auf das Ende der Wechselfrist zulief, doch so eilig ging es Amine Harit dann doch zu schnell: Er lehnte ab, weil ihm ein Wechsel zum FC Bayern mit damals 19 Jahren doch noch zu früh erschienen wäre.

Stattdessen ist Harit ein halbes Jahr später auf Schalke gelandet, und warum das für ihn genau der richtige Karriereschritt war, verriet er jetzt in einem Interview mit dem „Schalker Kreisel“: „Wichtig war auch, dass ich auf Schalke die Chance gesehen habe, viele Einsätze zu bekommen. Das ist für jeden jungen Spieler entscheidend. Wer auf der Bank sitzt, lernt nichts.“ Harit will nach oben, und dafür sieht er auf Schalke die besten Möglichkeiten. Bisher war es genau der richtige Schritt: In allen zehn Bundesliga-Spielen stand er in der Startelf und zeigte seine Klasse dabei unter anderem auch mit vier Torvorlagen. „Der Trainer ist mit ihm sehr, sehr zufrieden und sagt: Aber der kann es noch besser“, berichtet Manager Christian Heidel im Gespräch mit der WAZ.

Teuerster Sommer-Zugang

Harit, inzwischen 20, war im Juli der teuerste Neuzugang, den sich Schalke in dieser Saison geleistet hat. Doch die 8,5 Millionen Euro, die der FC Nantes in Frankreich bekommt, sind gut angelegt.

Dass sich die Königsblauen ein besonderes Talent gesichert haben, wird spätestens beim Blick auf Harits Vita deutlich: In der Jugend hat er ein Jahr für Paris St. Germain gespielt, und im Sommer 2016 wurde er mit Frankreichs Auswahl U19-Europameister – in einem Team zusammen mit Kylian Mbappe, der dem Scheich-Klub Paris St. Germain 180 Millionen Euro wert war, und Jean-Kevin Augustin, den sich RB Leipzig für 16 Millionen Euro geangelt hat. Amine Harit wurde bei der U19-EM in die Mannschaft des Turniers gewählt.

Inzwischen spielt der Turbo-Sprinter mit dem großen Kämpferherz für Marokko, das Geburtsland seiner Eltern. Hier hat er den Sprung in die A-Nationalmannschaft geschafft und kämpft im November um die WM-Teilnahme. Harit wirkte zu Beginn seiner Zeit auf Schalke vielleicht etwas flippig, aber inzwischen weiß man: Auf dem Platz verrichtet er seinen Job total seriös – für einen Offensivspieler schuftet er bemerkenswert viel in der Defensive. Heidel sieht ihn dadurch sogar schon auf dem Weg zum Publikumsliebling.

Ich brauche mehr Zug zum Tor. Schalkes Mittelfeldspieler Amine Harit

Doch vor allem soll er mit seinem Tempo den Unterschied in der Offensive ausmachen, und das funktioniert immer besser, weil er viele Freistöße und auch schon einen Elfmeter herausgeholt hat und die Mitspieler oft in Schussposition bringt. Nur ein Bundesliga-Tor fehlt ihm noch zu seinem Glück, doch zuletzt beim Spiel gegen Wolfsburg wäre es fast soweit gewesen: Da schnappte sich Harit an der Mittellinie den Ball, zog seinen Gegenspielern mit einem blitzschnellen Antritt davon, lief bis zur Strafraumgrenze und schoss den Sololauf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab – Wolfsburgs Torwart Koen Casteels konnte die Kugel mit den Fingerspitzen noch soeben an den Pfosten lenken. In solchen Szenen zeigt sich, was der Kerl draufhat.

Doch sein erstes Tor will Harit bald nachholen, das hat er sich fest vorgenommen: „Ich brauche mehr Zug zum Tor“, sagt er, „und mein Abschluss muss besser werden.“

Der Junge will ganz nach oben – und das auf Schalke.