Der FC Schalke 04 hat gegen den VfL Wolfsburg 1:1 gespielt. In den kommenden Wochen wird man sehen, wo die Reise hingeht. Ein Kommentar.

Fußball ist ein Ergebnissport: In der Tabelle und, seien wir ehrlich, auch in der Bewertung. Natürlich kommt ein 1:1 gegen Wolfsburg schlechter weg als ein 1:0-Sieg. Damit wäre Schalke jetzt Tabellenvierter, punktgleich mit dem Dritten Leipzig und nur um einen mickerigen Zähler hinter dem vor zwei, drei Wochen überregional doch vielleicht ein wenig voreilig glorifizierten BVB. Ist aber nicht – weil ein Wolfsburger namens Origi den Ball in der Nachspielzeit irgendwie ins Tor bugsierte.

Das Spiel bleibt aber das gleiche: Schalke hat gut gespielt, nicht perfekt, weil sonst das zweite Tor gelungen wäre, womit Origis Kuller-Treffer zur Randnotiz verkommen wäre. Aber sonst war es schon okay: Man sollte die Schalker jetzt einfach mal weiter machen lassen und in ein paar Wochen sehen, ob Königsblau auch schöne Weihnachten feiern kann.