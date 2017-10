Der BV Herne-Süd sammelt mit dem 3:2-Sieg gegen Hedefspor Hattingen drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder.

Die Ausgangslage sprach für Herne-Süd, was sich mit einem knappen Sieg bestätigte.

Bei Hattingen standen diesmal Wünnenberg, Özkan und Aydin statt Kwiatkowski, Timme und Düsünceli auf dem Platz. Auch der BV Herne-Süd veränderte die Startelf und schickte Koch und Toska für Soltysiak und Messaoud auf das Feld.

Ümit Özkan brachte Hedefspor per Doppelschlag ins Hintertreffen. Der Akteur war gleich zweimal erfolgreich zur Stelle (16./18.). Durch einen von Menav Derin verwandelten Elfmeter gelang dem Gastgeber in der 22. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Zur Pause behielt Herne-Süd die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Marcel Sola vom Gast seinen Teamkameraden Lukas Dams. Das 3:1 für den BV Herne-Süd stellte Özkan sicher. In der 58. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Hanif Azam, der von der Bank für Berk Özkan kam, sollte für neue Impulse bei Hedefspor Hattingen sorgen (62.). Azam verkürzte für das Schlusslicht später in der 89. Minute mit einem Elfmeter auf 2:3. Letztlich feierte Herne-Süd gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den BV Herne-Süd – Hattingen bleibt weiter unten drin. Hedefspor musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Absteiger insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Hedefspor Hattingen im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 44 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Bezirksliga Westfalen 10. Hattingen klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Herne-Süd war bereits die fünfte am Stück in der Liga.

Die drei Punkte bringen den BV Herne-Süd in der Tabelle voran. Herne-Süd liegt nun auf Rang 15. Der BV Herne-Süd bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Herne-Süd etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte der BV Herne-Süd. Nächster Prüfstein für Hedefspor ist Fortuna Herne auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 14:30). Herne-Süd misst sich zur selben Zeit mit der TuS Hattingen.