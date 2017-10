Erfolglos endete für Firtinaspor Herne das Auswärtsspiel gegen den SSV Buer.

Der Gastgeber gewann 2:0. Buer ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim SSV Aldirmaz und Moritz für Keysberg und Buda aufliefen, starteten bei Herne Cakiroglu, Aksoy und Yavuzaslan statt Tugyan, Ciloglu und Akbaba.

Daniel Moritz schoss in der 13. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den SSV Buer. Firtinaspor glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Buer in die Kabinen. Eigentlich war Firtinaspor Herne schon geschlagen, als Mike Rogowski das Leder zum 0:2 über die Linie beförderte (59.). Wenig später kamen Yakub Kara und Serkan Öztürk per Doppelwechsel für Ali Kemal Cagdas und Volkan Cetin Yildirim auf Seiten des Gasts ins Match (61.). Mit dem Schlusspfiff durch Armin Hurek (Bochum) siegte der SSV gegen Herne.

Das Ergebnis hat Auswirkungen auf die Tabelle, in der der SSV Buer auf den fünften Rang klettert. Die Offensive von Buer in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 30-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Firtinaspor gelang dies heute nicht besonders gut.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt Firtinaspor Herne den 16. Platz in der Tabelle ein. Die Herner kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sieben zusammen hat. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Herne liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 34 Gegentreffer fing. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Firtinaspor, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Als Nächstes steht für den SSV eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (14:30 Uhr) geht es gegen den SV Sodingen. Firtinaspor Herne empfängt – ebenfalls am Sonntag – den SSV Mühlhausen-Uelzen.