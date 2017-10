Im Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld trennten sich beide U19-Teams mit einem 1:1-Remis.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Fortuna Düsseldorf mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Appelkamp und Öncel für Ananou und Bornemann. Auch Bielefeld baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Yildiz, Flock und Dogan anstatt Müller, Ndualu und Massimo.

In der 35. Minute verwandelte Nick Flock vor 120 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für die Arminia. Düsseldorf brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Arminia Bielefeld hatte bis zur Pause Bestand. Als Timo Bornemann in der 62. Minute für Vincent Dominic Schaub auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Amed Öncel beförderte das Leder zum 1:1 der Fortuna in die Maschen (72.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Bielefeld noch einen Doppelwechsel vor, sodass Florent Berisha und Henrik Günther für Batuhan Dogan und Rui-Jorge Monteiro-Mendes weiterspielten (90.). Beim Abpfiff durch Schiedsrichter Marc Jäger stand es zwischen Fortuna Düsseldorf und der Arminia pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Düsseldorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Vor sechs Spielen bejubelte der Gastgeber zuletzt einen Sieg.

Ein Punkt reicht Arminia Bielefeld, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun acht Punkten steht der Gast auf Platz elf. Die Arminen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile sechs zusammen hat. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Spielen war für Bielefeld noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte die Bielefelder ein. Am Freitag empfängt die Fortuna den VfL Bochum. Die Arminia hat nächste Woche Arminia Klosterhardt zu Gast.