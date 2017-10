Am 15. Spieltag der Regionalliga West empfing die SG Wattenscheid 09 Viktoria Köln. Vor 416 Zuschauern setzten sich die Gäste mit 2:0 (1:0) durch.

Dass es im Spiel gegen Viktoria Köln vor allem auf die Leistung in der Defensive ankommen würde, dürfte der SG Wattenscheid bereits im Vorfeld des Heimspiels gegen Viktoria Köln klar gewesen sein, gastierte mit der bis dato auf Tabellenplatz zwei weilenden Viktoria doch die derzeit stärkste Offensive der Liga (33 Treffer) an der Wattenscheider Lohrheide.

Wie groß die Torgefahr ist, die derzeit von den Kölnern ausgeht, erfuhr die SGW dann früh am eigenen Leib: Nachdem Joseph Boyamba zuvor noch die Führung für die Hausherren auf dem Fuß hatte (6.), war es zehn Minuten später Kölns Timm Golley, der zum frühen 1:0 für die Viktoria traf (15.). "Die erste Chance hatten wir durch "Jo". Schade, dass er den nicht macht", sagte SGW-Trainer Farat Toku im Rückblick auf die Anfangsphase.

Im Anschluss an den Führungstreffer entwickelte sich das Duell dann schnell zu einer einseitigen Angelegenheit, in der die Gäste bestrebt waren, schnell nachzulegen. Das allerdings gelang den Kölnern vor der Pause nicht, obwohl Felix Backszat den Ball nach einem Kölner Freistoß aus kürzester Distanz über die Linie drückte (26.). Der Treffer zählte nicht, das Gespann um Schiedsrichter Christian Bandurski erklärte ihn für ungültig.

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich die SGW dann in gewohnt kämpferischer Manier darum, das Ruder gegen die überlegenden Gäste im zweiten Durchgang nochmal rumzureißen. "In der zweiten Halbzeit haben wir dann gesagt: Okay, wir spielen volles Risiko, entweder oder. Dann kommen wir ganz gut und engagiert raus", erklärte Farat Toku. Dann war es aber erneut Golley, der den 09ern einen Strich durch diese Rechnung machte: Mit einem Treffer der Marke "Traumtor" überwand Kölns Nummer 22 SGW-Schlussmann Edin Sancaktar mit einem Heber aus 25 Metern (56.).

Sancaktar verhindert Schlimmeres

In der Schlussphase der Partie verhinderte der Wattenscheider Schlussmann dann, dass die Niederlage für seine SGW noch deutlicher ausfiel. Quasi im Minutentakt glänzte der 26-Jährige mit starken Paraden und entschärfte etwa die Versuche von Hendrik Lohmar (73.), Kevin Holzweiler (75.) und dem eingewechselten Hamza Saghiri (90.).

Geholfen hat die starke Torhüterleistung am Ende nichts, Wattenscheid muss sich zum dritten Mal in Folge geschlagen geben. Trainer Farat Toku zog im Anschluss ein klares Fazit: "Ich glaube, dass der Sieg für Köln verdient war."

Viktoria-Trainer Marco Antwerpen zeigte sich sehr zufrieden ob der Fortsetzung der Kölner Erfolgsserie, wenngleich es für ihn auch einen kleinen Makel zu beklagen gab: "Ich glaube wir haben im Moment einfach einen sehr, sehr guten Lauf. Das einzige, was man beim Spiel gegen Wattenscheid bemängeln könnte, wäre die Chancenauswertung. Die war nicht optimal", sagte der Kölner Trainer im Anschluss an die Partie.