Leon Goretzkas Vertrag beim FC Schalke 04 läuft am Saisonende auf. Von den S04-Fans gab es vor dem Wolfsburg-Spiel einen Appell.

Als die Spieler des FC Schalke 04 und des VfL Wolfsburg am Samstag um 15.29 Uhr den Rasen der Veltins-Arena zum Bundesligaspiel betraten, fehlte Leon Goretzka. Muskuläre Probleme verhinderten einen Einsatz des Nationalspielers. Was die Fans der Königsblauen mitzuteilen hatten, dürfte Goretzka auf der Tribüne aber nicht entgangen sein.

Die Ultras rollten ein Transparent aus und appellierten an Goretzka, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. „Ey Leon: Hier ist Deine Heimat, hier gehörst Du hin!“, schrieben die Ultras. Goretzka ist ein Kind des Ruhrgebiets, wuchs in Bochum auf und lebt dort immer noch. Sein Jugendverein ist der VfL Bochum, dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und spielte als 17-Jähriger sein erstes Profijahr in der 2. Bundesliga, bevor er zum Nachbarn nach Gelsenkirchen wechselte.

Auf Schalke entwickelte sich Goretzka zum europaweit begehrten Jungstar - alle großen Vereine haben den offensivstarken Mittelfeldspieler auf dem Zettel. Das wissen die Fans - und sie kämpfen um ihren Star.