Vierter gegen Fünfter: Die Reserve des FC Schalke 04 empfängt in der Oberliga Westfalen den FC Brünninghausen.

Für Schalkes U 23 steht das nächste Spitzenspiel an. Die viertplatzierten Königsblauen empfangen am Sonntag (15 Uhr) den FC Brünninghausen, der einen Platz dahinter liegt, auf dem Schalker Trainingsgelände. Nur der Sieger wird den Kontakt zum Spitzentrio der Fußball-Oberliga Westfalen aufrecht erhalten können.

Logisch, dass die Schalker diese Chance nutzen wollen. In erster Linie kommt es Trainer Onur Cinel aber darauf an, „ auch gegen Brünninghausen ein gutes Spiel zu machen.“ Die Gäste bringen die beste Offensive der Liga mit nach Gelsenkirchen, die Schalker haben die beste Abwehr. Dort wiederum hat Brünninghausen etwas Probleme: Denn in der Tabelle stehen hinter den 26 erzielten Toren auch 21 Gegentreffer, bei Spielen des FCB fallen im Schnitt also mehr als vier Tore. Anzeichen für ein wildes Spiel mit offenem Visier?

Onur Cinel glaubt das nicht: „Brünninghausen spielt auch sehr strukturiert.“ Die Vielzahl an Gegentoren erklärt er sich eher durch die Qualität der Offensivspieler, die in der Oberliga umherlaufen. „Außerdem spielen sie sehr mutig nach vorne, da ergeben sich eben ein paar Lücken.“

Lücken, die die Schalker wohl auch bekommen werden und nutzen wollen. „Aber wir wollen nicht nur auf die Möglichkeiten, die der Gegner uns gibt, reagieren, sondern auch unsere eigenen Stärken ausspielen“, so Cinel. Sollte das gelingen, steht einem Sieg und dem Kontakt zur Spitze nichts mehr im Weg. „Wir haben einen Aufwärtstrend, den wollen wir fortsetzen“, sagt Cinel.