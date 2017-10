Im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Veltins-Arena) kann Schalkes Trainer Domenico Tedesco wohl wieder auf seinen Mittelfeld-Star Leon Goretzka zurückgreifen.

Goretzka hatte wegen muskulärer Beschwerden das Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden (3:1) sausen lassen, um kein unnötiges Risiko einzugehen. „Bei Leon ist es so, dass er mit den Spielern, die im Pokal gespielt haben, das Regenerationstraining absolvieren konnte. Er fühlt sich auch ein Stück weit besser. Wir werden ihn heute zu 100 Prozent belasten“, so Trainer Domenico Tedesco.

Gelaufen ist die Hinrunde definitiv für Verteidiger Pablo Insua, der tagelang wegen einer Rippenfell-Entzündung, die sich sogar noch verschlimmerte, im Krankenhaus behandelt wurde. Direktor Sport Axel Schuster: „Pablo hat das Krankenhaus verlassen. Aus der Rippenfell-Entzündung hatte sich eine Herzbeutel-Entzündung entwickelt. Das hat den ganzen Heilungsprozess verlangsamt. Pablo hat leider acht Kilogramm verloren. Da kann sich jeder vorstellen, was das bedeutet. Für die nächsten Wochen können wir nicht mit ihm rechnen.“ Lebensgefahr hat laut Schuster nicht bestanden. Auch die Befürchtung, dass Insua eventuell nicht mehr in den Profi-Bereich zurückkehren könnte, entkräftet Schuster: „Es gibt keine Bedenken, dass Insua nicht so zurückkommt, wie er am Anfang der Saison war.“