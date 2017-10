Schalke schlägt sein Wintertrainingslager auch in dieser Saison im spanischen Benidorm auf.

Wie schon im Vorjahr wohnt das Team wieder im Hotel Melia Villaitana an der Costa Blanca. Neu ist lediglich der Reisezeitraum: Das Trainingslager findet diesmal vom 1. bis 7. Januar statt – Schalke fliegt bereits am Neujahrstag nach Spanien.

Grund ist, dass die Bundesliga in dieser Saison nur eine extrem kurze Winterpause einlegt: Bereits am zweiten Januar-Wochenende (13./14. Januar 2018) geht es mit dem Rückrundenstart bei RB Leipzig weiter. Damit die Mannschaft sich nach der Rückkehr aus dem sonnigen Trainingslager noch an die Bedingungen in Deutschland gewöhnen kann, muss die Spanien-Woche bereits am Neujahrstag beginnen – Abflug ist um 17 Uhr. Fans können das Team begleiten.