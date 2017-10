Der FC Schalke 04 verpflichtete im Sommer dieses Jahres Amine Harit vom FC Nantes. Dabei hätte der offensive Mittelfeldspieler auch beim FC Bayern München unterschreiben können.

"Es stimmt, dass Bayern mich wollte. Wenn so ein großer Klub ruft, dann denkst du natürlich intensiv darüber nach. Aber du fragst dich auch: Was ist das Beste für meine Entwicklung? Dabei kam ich zu dem Schluss, dass Schalke und sein Projekt besser zu mir passen", erklärt der 20-jährige Franzose seine Entscheidung pro Schalke gegenüber der Sport Bild.

Bislang absolvierte Harit neun Bundesligaspiele für die Gelsenkirchener und bereitete vier Tore vor. Auf seinen ersten Treffer wartet er noch. Er kam bislang in allen neun Bundesligaspielen zum Einsatz. Auch deshalb hatte er sich für Schalke im Sommer entschieden: "Ich habe hier die Chance gesehen, dauerhaft zum Einsatz zu kommen. Das ist eingetreten. Ohnehin war es ein Traum für mich, eines Tages für Schalke zu spielen", sagt Harit in der Sport Bild und erzählt weiter: "Ich habe als Kind viele Spiele von Schalke gesehen, in der Champions League mit Raúl und Huntelaar. Die Auftritte und der Support der Fans haben mich total überzeugt."

Die Fans: neben der Hoffnung auf große Einsatzzeiten, gaben auch die Schalker Anhänger den Ausschlag für Gelsenkirchen und gegen München. Harit zeigt sich vom Schalker Anhang beeindruckt. Das wusste auch S04-Manager Christian Heidel, der Harit beim ersten Treffen einen Film über Schalkes Fans zeigte. Das sollte den Spieler mit marokkanischen Wurzeln auch emotional packen. Harit gegenüber der Sport Bild: "Das stimmt. Er zeigte mir auf seinem iPad aber auch, wie künftig das neue Schalke aussehen soll, also die Infrastruktur, wie das Stadion aussieht. Und er schenkte mir ein Schalke-Trikot, allerdings ohne Nummer. er sagt mir: 'Die bekommst du in ein paar Wochen, wenn du zu uns kommst.' Ich antwortete: Wieso nicht?"

Am 10. Juli unterschrieb Amine Harit dann einen Vertrag auf Schalke bis zum 30. Juni 2021. Er kostete S04 acht Millionen Euro an Ablöse.