Für die Fans stand nach dem souveränen 3:1-Sieg der Schalker in der 2. Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden fest: Der Mann des Spiels ist Guido Burgstaller.

In der offiziellen DFB-Pokal-App bekam der Schalker Stürmer die meisten Stimmen - 37 Prozent.

Nach dem Schalker Führungstor in der 26. Minute durch Franco Di Santo sorgte Burgstaller nur vier Minuten später für die Vorentscheidung. Klasse, wie er Verteidiger Sascha Mockenhaupt aussteigen ließ und den Ball über Torwart Markus Kolke hinweg zum 2:0 ins Tor hob.

Für Guido Burgstaller läuft es im Moment rund. Der österreichische Nationalspieler erzielte bereits im dritten Spiel hintereinander ein Tor - das war ihm noch nie zuvor gelungen. Beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC, das die Schalker mit 2:0 gewannen, traf er in der zweiten Halbzeit zum 2:0. Ebenso wie am vergangenen Freitagabend im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Auch hier lautete der Endstand 2:0. Am Dienstagabend legte Burgstaller dann im DFB-Pokal nach. Sogar beim 3:0 hatte er seine Finger im Spiel - im wahrsten Sinne des Wortes. Im Zweikampf mit Alf Mintzel räumte er den Wiesbadener zur Seite, der den Ball daraufhin ins eigene Tor köpfte.

Burgstaller gab zu: "Ja, es war ein kleiner Schubser von mir. Ich weiß nicht, ob man das abpfeifen muss. Aber man kann es vielleicht." Aus seiner Sicht fiel das Tor wie folgt: "Ich gebe ihm einen kleinen Stoß und er macht das Ding dann perfekt ins lange Eck rein."

Seine erneut eigene starke Leistung wollte Burgstaller aber nicht in den Vordergrund stellen. "Das Wichtigste ist, dass wir weitergekommen sind. Es war ein schwieriges Spiel", sagte er. "Es war klar, dass Wiesbaden mit Vollgas rauskommt. Nach 15 Minuten hatten wir sie dann im Griff."

Am Samstag geht es dann wieder in der Bundesliga um Punkte. Um 15.30 Uhr ist der VfL Wolfsburg in der Veltins-Arena zu Gast. Die Wolfsburger werden am Mittwochabend aber noch im DFB-Pokal gefordert. Im Niedersachsen-Derby treffen sie auf Hannover 96. Während die Wolfsburger um den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals kämpfen, können die Schalker auf dem Sofa die Beine hochlegen. "Wir werden ein jetzt bisschen regenerieren und dann den Fokus voll auf Wolfsburg legen", sagte Burgstaller. Dann verschwand der Mann des Spiels im Mannschaftsbus.