In der Regionalliga West steht am Samstag ein kompletter Spieltag an. Die 15. Runde steht da bereits auf dem Programm.

Den 15. Spieltag tippt Florian Schnorrenberg (Trainer TuS Erndtebrück):

Tipps Heim Gast Experte RS KFC Uerdingen 05 Borussia Dortmund II 0:0 0:1 1. FC Köln II Fortuna Düsseldorf II 2:1 3:1 Bonner SC TuS Erndtebrück - 2:1 Rot-Weiss Essen Rot-Weiß Oberhausen 2:1 2:2 FC Wegberg-Beeck Alemannia Aachen 1:1 1:3 SG Wattenscheid 09 Viktoria Köln 1:3 1:2 Westfalia Rhynern SV Rödinghausen 1:2 0:2 Borussia Mönchengladbach II SC Verl 1:1 2:0 SC Wiedenbrück Wuppertaler SV 2:2 1:2

Zur Startseite