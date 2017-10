Am Dienstag ist Feiertag in Wiesbaden: Der SV Wehen trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04. Für SVWW-Kapitän David Blacha ein ganz besonderes Spiel.

Der 27-jährige Deutsch-Pole Blacha wurde an der Ruhr in Wickede geboren und ist ein waschechter Schwarz-Gelber. Zwischen 2000 und 2009 spielte Blacha in diversen U-Mannschaften von Borussia Dortmund. Er erinnert sich gerne an die Derbys gegen Schalke, wie er im Gespräch mit RevierSport verrät.

David Blacha, wie groß ist die Vorfreude auf das Pokalspiel?

Wir werden endlich mal wieder ein ausverkauftes Haus haben und nicht nur deshalb fiebern wir dem Spiel entgegen. Schalke ist mit das attraktivste Los, was man erwischen kann. Wir freuen uns ungemein auf den Vergleich mit dem Bundesligisten.

Die Generalprobe ist mit einem 5:0 in Würzburg perfekt gelaufen. Fünf der letzten sechs Spiele konnte der SV Wehen Wiesbaden gewinnen. Da kommt Schalke doch zum richtigen Zeitpunkt, oder?

(lacht) Könnte man meinen. Im Ernst: In diesem Spiel gibt es nur einen Favoriten und das ist der FC Schalke 04. Zwischen beiden Vereinen liegen immer noch zwei Ligen. Wir werden bis zum Umfallen kämpfen und unser Bestes geben. Das wir gut in Schuss sind, ist kein Nachteil. Aber wir sind in diesem Spiel der krasse Außenseiter.

Sie haben neun Jahre beim BVB gespielt. Schlägt Ihr Herz auch für Dortmund?

Ja, bei mir in der Familie sind alle schwarzgelb. Ich sympathisiere mit Borussia Dortmund. Daraus will ich auch gar kein Geheimnis machen. Das Schalke unser Gegner ist, ist natürlich umso schöner.

Erinnern Sie sich an die Revierderbys gegen Schalke in der Jugend?

Natürlich. Das waren immer sehr attraktive Spiele. Da war immer Dampf drin. Zwischen Dortmund und Schalke geht es immer ums Prestige - auch in der Jugend.

Der SV Wehen Wiesbaden rangiert aktuell auf Platz vier. Ist in dieser Saison der Aufstieg das erklärte Ziel?

Der Verein hat sich in den letzten Jahren viel vorgenommen und wurde jedesmal enttäuscht. In dieser Spielzeit wollen wir einfach nur auf uns schauen und von Spiel zu Spiel gucken. Was am Ende dabei herauskommt, wird man sehen.