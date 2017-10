Bis zur 75. Minute führte Westfalia Herne im Oberliga-Spiel bei den Sportfreunden Siegen mit 2:0. Am Ende reichte es nur zu einem 2:2 (2:0)-Remis.

Zum Wochenanfang, hofft Christian Knappmann, werden für den SC Westfalia Herne Tobias Hötte und Ilias Anan, die Neuzugänge vom abgemeldeten Oberligisten TSV Marl-Hüls, spielberechtigt sein. Sie sind am Schloss umso mehr willkommen nach dem 2:2 (2:0)-Remis der Westfalia bei den Sportfreunden Siegen.

Denn unter dem Strich, so Trainer Knappmann, habe man in Siegen gesehen: „Unser Kader ist in der Breite nicht so stark besetzt wie gedacht.“ Das sei zu sehen gewesen, als vier der „Säulen“ des Herner Spiels, so Knappmann, in Siegen vorzeitig vom Platz gehen mussten.

Maurice Kühn, als Stürmer aufgeboten, hatte sich in der Spitze aufgerieben. Sebastian Mützel musste mit Meniskusproblemen vom Feld, und Fatlum Zaskoku, seit vier Wochen ohne Training, bat um seine Auswechslung. Marko Onucka, erstmals wieder dabei nach fünf Wochen und ebenfalls ohne Training in dieser Zeit, hatte sich eigentlich auch schon seine Auswechslung erhofft – ging dann aber auch vorzeitig, nach Gelb-Roter Karte (81.). Da sei den Hernern in Siegen zu viel Qualität verloren gegangen, so Knappmann, der überzeugt ist: Auch Hötte und Anan bringen sie mit.

Gut 70 Minuten lang dominierten die Herner in Siegen, führten 2:0, wobei es zur Halbzeit eine höhere Führung hätte sein können, so Knappmann. Zum 1:0 war Fatmir Ferati erfolgreich gewesen, einen langen Ball von Maurice Haar hatte Maurice Kühn mit dem Kopf zum Offensivmann verlängert. Auch das 2:0 (37.) fiel nach einem langen Ball, diagonal von Haar geschlagen auf Ferati. Der legte für Marko Onucka vor, der sicher abschloss.

Herner Fans sorgen für Ärger

Mit zunehmender Spielzeit kamen die Siegener besser in die Partie – auch begünstigt durch die Wechsel auf Herner Seite. Björn Jost (75.) traf zum Anschluss für die Gastgeber und in der 90. Minute verwandelte er einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Fast wäre den Siegenern noch der dritte Treffer gelungen, aber Westfalia-Torhüter Tayfun Altin konnte den Schuss von Gilles Kühler abwehren.

Für kurze Aufregung hatte während des Spiels ein Vorfall im Gästebereich gesorgt. Einige Herner Fans waren mit dem Ordnungsdienst der Gastgeber aneinander geraten. Die hinzugezogene Polizei hatte die Situation aber schnell im Griff.

Westfalia: Altin; Klaas, Kurtovic, Haar, Temme - Zaskoku (72. Benkovic), Thier - Mützel (67. Demiroglu), Ferati, Onucka - Kühn (64. Klein).