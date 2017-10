Die U23 des FC Schalke 04 hat endlich in die Spur gefunden. Trainer Onur Cinel ist nach dem 1:0 (0:0) Last-Minute-Sieg im Oberliga Top-Spiel gegen Rot Weiss Ahlen hochzufrieden.

"Man sieht bei uns eine Riesen-Entwicklung. Wir haben keine Männermannschaft, sondern eine U23. Dass wir gegen eine starke Ahlener Mannschaft dann noch den Lucky-Punch setzen, zeigt den Fortschritt", freut sich der S04-Trainer nach dem Auswärtssieg gegen Rot Weiss Ahlen. Finn Heiserholt erzielte für die Schalker in der 88. Minute den 1:0-Siegtreffer.

"Wir werden von Spiel zu Spiel besser und entwickeln uns stetig." Onur Cinel (FC Schalke II)

Die Knappen scheinen sich nach dem schwierigen Start in die Saison gefangen zu haben. Vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen lautet die aktuelle Bilanz der Cinel-Elf. "Wir werden von Spiel zu Spiel besser und entwickeln uns stetig", erklärt er den positiven Lauf seiner Mannschaft.

Gegen Mitabsteiger Rot Weiss Ahlen zeigten die Königsblauen eine ordentliche erste Halbzeit. Im zweiten Abschnitt hatten sie aber Probleme gegen die robusten Wersestädter. "Wenn man anfängt, gegen so männliche und fußballerisch gute Mannschaften zu gewinnen, dann ist das ein riesiger Schritt für so eine junge Mannschaft", lobt Cinel seine Spieler weiter.

Auch Ahlens Trainer Erhan Albayrak ist von der Qualität der Schalker überzeugt: "Wir müssen uns an Schalke festklammern, denn sie werden am Ende der Saison oben stehen. Die Mannschaft wird weiterhin ihre Punkte holen." Für Rot Weiss Ahlen ist die Niederlage hart zu verkraften. "Wir haben eine sehr gute zweite Halbzeit gezeigt, aber unsere Chancen nicht genutzt. Das ist bitter und enttäuschend", sagt Albayrak.

Der FC Schalke 04 II steht nach dem Sieg am elften Spieltag auf dem vierten Tabellenplatz. 19 Punkte hat die Mannschaft auf dem Konto und somit nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz zwei. Den nächsten Schritt in Richtung Wiederaufstieg können die Schalker am kommenden Wochenende machen. Zu Hause geht es gegen den direkten Verfolger FC Brünninghausen (Sonntag, 15 Uhr).