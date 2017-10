Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen Alemannia Aachen und Preußen Münster vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Aachen Leferink, Zuhs, Yilmaz und Seke für Höfer, El Wadnakssi, Arndt und Schröder aufliefen, starteten bei Münster Ates, Stampa, März und Stüve statt Pohl, Katzer, Flake und Pauli.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Johannes März vom SCP den Platz. Für ihn spielte Noah Can Bagdat weiter (52.). Letzten Endes wurden die Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, womit es bei der Nullnummer blieb.

Seit vier Spielen wartet die Alemannia schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. 4:28 – das Torverhältnis des Aufsteigers spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Preußen Münster nach unten durchgereicht. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der Gast in der Tabelle auf Platz zehn. Als Nächstes steht für Alemannia Aachen eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen Arminia Bielefeld. Münster empfängt – ebenfalls am Samstag – den VfL Bochum.